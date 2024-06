Gary Medel fue presentado en Boca: «Estoy disponible para todo»

Este miércoles, Boca presentó a como refuerzo a un viejo conocido: Gary Medel. Después de casi 14 años, el chileno volvió a vestirse la azul y oro y habló con el corazón en conferencia de prensa. Además, remarcó todo lo que tiene para aportarle al club y al plantel.

Junto a Juan Román Riquelme, Gary Medel fue presentado oficialmente en el Xeneize: «Me siento muy feliz y muy convencido con lo que quiero hacer aquí en Boca. Espero dar lo mejor. Entregarme al 100% al club como lo he hecho en todos los clubes«.

🗣️ Juan Román Riquelme presenta a Gary Medel: “Es un amigo”.pic.twitter.com/QzyGmCTEw5 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 13, 2024

El volante de 36 años aseguró que «en este momento y en esta etapa de mi carrera quiero disfrutar, como lo dijo Román. Quiero entregar toda mi experiencia y jerarquía, eso lo tengo que demostrar dentro y fuera de la cancha y espero hacerlo de esa manera».

“Un club GIGANTE como BOCA. ¿Quién no va a querer venir?”.



🗣️ Gary Medel, nuevo refuerzo de Boca pic.twitter.com/I40Fbr4zGq — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 13, 2024

El chileno que ya tuvo un paso en el club en 2010, detalló el motivo de su llegada y qué lo atrajo otra vez a vestir la camiseta de Boca. «¿Lo que me sedujo? El club, obviamente. Un club gigante como Boca Juniors, quién no va a venir a disfrutar, a vivir aquí en este gran club es lo que me motivó. También el fútbol argentino es muy competitivo, quiero seguir en la competencia, quiero seguir compitiendo a gran nivel y poder demostrar que estoy para ello», explicó.

Gary Medel habló sobre la posición que podría ocupar en Boca

El Pitbull confesó todo lo que le puede aportar al equipo dirigido por Diego Martínez y describió su versatilidad para cubrir distintos puestos.

«Yo estoy disponible para Boca Juniors, primero que todo. Vengo a competir, me acomodo en todas las posiciones. En Vasco da Gama estaba jugando de central pero también me pusieron de volante. Estoy disponible para todo».