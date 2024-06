Boca recibe a Vélez en La Bombonera por la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

Este viernes, Boca recibirá a Vélez en lo que será la última fecha antes del parate por la Copa América. El encuentro pertenece a la quinta fecha de la Liga Profesional y será uno de los platos fuertes de la jornada, ya que el Xeneize llega con la obligación de ganar de local para irse al descanso más cerca de los primeros puestos. Acá te mostramos toda la información: horario, cómo ver y posibles formaciones.

El Xeneize viene de no tener un buen arranque en la Liga Profesional y este partido será su última prueba para llegar más tranquilo al parate. Hasta el momento, el elenco dirigido por Diego Martínez solo ganó un partido (4-2 ante Central Córdoba), empató otro (0-0 vs. Talleres) y perdió los dos restantes (1-0 vs. Atlético Tucumán y vs. Platense).

De esta manera, el conjunto de La Ribera está en la mitad de tabla con solo cuatro unidades, a seis de los líderes del torneo.

Para este partido, el entrenador pondrá su once casi ideal para ir por los tres puntos. El DT no podrá contar con Luis Advíncula, afectado por la Selección de Perú, ni con Marcos Rojo, que fue expulsado por doble amarilla en la derrota ante el Calamar.

Mientras que el Fortín, reciente finalista de la Copa de la Liga, no tuvo el mejor arranque en este torneo. En las primeras cuatro fechas, los de Liniers cosecharon cinco unidades, a partir de una victoria, dos empates y una derrota.

Al igual que el Xeneize, Vélez pondrá lo mejor para este encuentro, ya que llega con el objetivo determinar el semestre dentro de los puestos de clasificación a la Sudamericana.

La posible formación de Boca

Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Lautaro Di Lollo, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

El probable once de Vélez

Tomás Marchiori; Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat, Santiago Cáseres, Claudio Aquino, Francisco Pizzini; Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

¿Cuándo juega Boca ante Vélez por la Liga Profesional?

Hora: 19

TV: ESPN Premium – Star+

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Fernando Echenique