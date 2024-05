El Ogro Fabbiani salió a defender Martín Demichelis y sorprendió con un deseo: «Quiero que…»

Luego de un triunfazo ante San Lorenzo en el debut de la Liga Profesional, Cristian «Ogro» Fabbiani habló sobre el encuentro y sorprendió al referirse al entrenador de River. El técnico de Riestra elogió a Martín Demichelis por su trabajo en el Millonario y aseguró que se han comunicado.

En diálogo con Espn, Fabbiani remarcó el triunfo en el arranque del torneo ante el Ciclón: «Hoy estamos punteros al vencer a San Lorenzo en el debut. Estamos contentos, bien. Tengo apoyo en el club y es clave el manejo del vestuario. Riestra es una familia chiquita y los jugadores solo deben pensar en entrenar, porque el resto está ordenado».

Además, se refirió al cruce por Copa Argentina que tendrá este jueves ante Newell´s y planteó su deseo de dirigir a la Lepra. «Respeto mucho a Newell’s. Creo que en algún momento lo voy a dirigir, pero ahora quiero ganarle. Es uno de los más grandes del Interior del país, los hinchas llenarán el estadio, será un lindo partido. Yo estoy muy bien en Riestra y tengo que seguir demostrando que estoy capacitado«, planteó el entrenador.

"DESDE QUE LLEGÓ DEMOSTRÓ QUE ESTÁ A LA ALTURA, SE LE PEGA DEMASIADO.. QUIERO QUE GANE LA LIBERTADORES". El Ogro se refirió a los silbidos que recibió Martín Demichelis en el Más Monumental.



Por otra parte, el Ogro fue consultado sobre la situación que vivió Demichelis el sábado en el Monumental cuando fue silbado por parte de los hinchas. Fabbiani, confeso hincha de River, no dudó en bancarlo: «Desde que llegó, demostró que está a la altura. Me parece raro, porque ganó torneos, ahora está primero en el grupo de la Libertadores».

Y reveló que «hablo con Martín y le deseo lo mejor. Quiero que gane la Copa Libertadores. Está muy preparado y se le pega demasiado«.

«No cualquiera llega a River, como llegó él. Me llama la atención que le peguen así, no lo entiendo. Hay una realidad: por favor hay que entrar y fijarse cuántos perdió este año, apenas dos, Me parece muy rara esta situación, está ganando todo y tiene problemas», agregó el exdelantero de La Banda.

Antes de finalizar la entrevista, fue consultado sobre los tres jugadores que eligiría del fútbol argentino para reforzar a Riestra: «Juanfer, Botta y el Colibrí Borja».