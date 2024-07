El padre del Dibu Martínez confesó el motivo por el que su hijo baila en los penales: «Es por los…»

En la previa del cruce entre Argentina y Canadá por las semis de la Copa América. El padre del Dibu Martínez reveló el motivo por el que su hijo baila en las tandas de los penales cada vez que ataja un disparo. Justamente, su festejo recorrió el mundo en la última definición ante Ecuador.

Beto Martínez, papá del Dibu, confesó en diálogo con DSports por qué baila el arquero campeón del mundo.

«Toda la tribuna le chifla, le grita y él no dice nada. Después, si ataja un penal, se da vuelta y baila, pero baila por los nervios que tiene encima. No pasa por otro lado. No es para cargar a nadie«, reveló el papá del arquero.

Además, destacó la personalidad de su hijo: «Si supieran quién es Emiliano, ni los chilenos, ni los franceses, ni los colombianos hablarían mal. Es un tipo espectacular, un padre ejemplar, un pibe sencillo que no molesta a nadie».

La dura respuesta de Lionel Scaloni sobre una propuesta vincula al Dibu Martínez: «La verdad es que…»

En la previa del cruce por semis ante Canadá, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa. Analizó el esquema del conjunto dirigido por Jesse Marsch y dejó una tajante respuesta sobre el baile del Dibu Martínez.

Una de las preguntas que recibió Scaloni estuvo relacionada con una campaña que se realizó en redes sociales para que el arquero del Aston Villa pueda convertir un gol. Lejos de estar de acuerdo, el entrenador sorprendió con una dura respuesta.

«La verdad es que no me causa ni siquiera risa… Es arquero, que ataje y ataje bien. Que sea arquero y que siga atajando como está… Ya está», expresó Scaloni de forma concreta sobre este Dibu al que le dio el arco en la anterior Copa América y no lo sacó más.