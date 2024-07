La dura respuesta de Lionel Scaloni sobre una propuesta vincula al Dibu Martínez: «La verdad es que…»

En la previa del cruce por semis ante Canadá, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa. Analizó el esquema del conjunto dirigido por Jesse Marsch y dejó una tajante respuesta sobre el baile del Dibu Martínez.

El arquero argentino sigue siendo figura bajo los tres palos y volvió a demostrar que los penales son su especialidad. Con dos atajadas clave, fue el héroe de la definición ante Ecuador y despertó el furor de todos los argentinos.

Es por eso que una de las preguntas que recibió Scaloni estuvo relacionada con una campaña que se realizó en redes sociales para que el arquero del Aston Villa pueda convertir un gol. Lejos de estar de acuerdo, el entrenador sorprendió con una dura respuesta.

«La verdad es que no me causa ni siquiera risa… Es arquero, que ataje y ataje bien. Que sea arquero y que siga atajando como está… Ya está», expresó Scaloni de forma concreta sobre este Dibu al que le dio el arco en la anterior Copa América y no lo sacó más.

Scaloni, ilusionado con llegar a una nueva final

El entrenador de la Albiceleste habló ante los medios en la previa de la semifinal y aseguró que aún el equipo no lo tiene confirmado: «Hoy haremos el último entrenamiento y veremos qué decisión tomamos sobre el equipo«.

Con respecto al balance del torneo, Scaloni remarcó que «cuando uno viene a jugar estos torneos, la meta siempre es llegar hasta el final. Ya cumplimos la primera parte, ojalá podamos llegar a la final«.

En ese sentido, destacó que «estamos contentos e ilusionados para lo que viene. Demostramos que no nos aburguesamos con las victorias ya conseguidas«. Y planteó que «los partidos que estamos haciendo son acorde a los rivales. Estamos compitiendo al nivel de esta Copa América».