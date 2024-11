El palito de Ivan Tapia a Marcelo Gallardo tras sus críticas al fútbol argentino: «A nosotros nos sirve»

River se impuso por 3-0 ante Barracas Central por la fecha 22 de la Liga Profesional, pero Marcelo Gallardo no quedó conforme con el desarrollo del partido. El Muñeco lanzó distintas críticas contra el arbitraje y el fútbol argentino, pero ahora uno de los referentes del Guapo salió a contestarle.

Ivan Tapia, hijo del presidente de la AFA y capitán de Barracas Central, le respondió al Muñeco por sus duras declaraciones contra el estilo de juego del elenco dirigido por Rubén Darío Insúa.

El volante fue consultado tras el partido ante el Millonario y lejos de defenderse, ratificó su postura: «¿Quién no hace tiempo acá? Estamos jugando contra River y estamos mal. Necesitamos sumar».

Durante su charla con Fox Sports, el hijo del Chiqui sostuvo que «cualquier ventaja que podamos sacar a nosotros nos sirve. Tenemos un arma. Mientras se pueda usar, bienvenida sea”. Esta respuesta también apuntó a las críticas del Muñeco hacia la conducción de Claudio Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino.

Qué dijo Marcelo Gallardo contra la AFA y los arbitrajes

“Yo sé que hay mucho temor a opinar, el cambio tiene que ser de todos, todos tenemos que tratar de tener un fútbol mejor. Después sé que hay ataques también, si decís algo te atacan. Y no estoy diciendo nada que no se vea, todos lo ven, hay mucha hipocresía… no me gusta el lobby«, comenzó diciendo Marcelo Gallardo tras el triunfo de River.

Y agregó «pero yo lo digo y mañana sigue el show, después te tildan de loco. A mi me gusta que el fútbol argentino pueda estar en evolución, ahora no hay descensos…»

Además, apuntó contra los árbitros: «Tienen que ayudar a hacer un espectáculo más ameno para la gente, se requiere de mejores capacidades para desarrollar un buen espectáculo«.