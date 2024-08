El picante cruce entre un jugador de Talleres y el hijo de Marcelo Gallardo: «Que lo llame al papá»

Talleres logró un triunfazo de local ante Independiente Rivadavia sobre el final del encuentro y llega con confianza a la vuelta de los octavos de final contra River por la Copa Libertadores. Sin embargo, el cruce con los mendocinos pareció haber quedado dentro de la cancha, aunque Matías Esquivel sorprendió al revelar el picante intercambio que tuvo con Nahuel Gallardo.

El volante de la T ingresó en el segundo tiempo, cuando la Lepra ganaba el encuentro y fue una de las figuras en la remontada del elenco cordobés.

Según explicó luego del partido, al mediocampista le molestó que Nahuel Gallardo, cuando el encuentro iba 1-0, se haya trazado con las manos la franja del Millonario en el pecho, justamente el ganador del cruce en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Mario Alberto Kempes.

"El hijo de Gallardo, no sé ni como se llama, no me importa, nos hacía gestos como que nos rompieron el cu**".



Además, de sacarse chispas dentro de la cancha, Esquivel apuntó contra el defensor ante los micrófonos y hasta llegó a ningunearlo. “No fue Gonzalo. Fue el hijo de Gallardo, no sé ni cómo se llama porque no me importa”, comenzó.

“Me hacía gestos como que nos ganaron, nos rompieron el c…. Pero él está acá, no está jugando en River”, confesó Esquivel.

Y continuó dando detalles del picante intercambio que tuvieron: “Fui y le dije que él no está jugando en River, que cualquier cosa lo llame al papá para jugar de vuelta y vemos qué pasa”.

Antes de finalizar la entrevista, fue consultado si continuó enojado en el vestuario: “No, pero lo que pasa es en este partido. Él no tiene que meter otra cosa de otro partido porque él está jugando en Independiente y encima es suplente. No puede decir nada”.

El River de Gallardo empató con Gimnasia en La Plata por la Liga Profesional

River empató 1-1 este sábado ante Gimnasia en La Plata. El elenco dirigido por Marcelo Gallardo comenzó ganando con gol de Nacho Fernández, pero el conjunto local se despertó y llegó a la igualdad para ahogar el festejo Millonario en la previa de la vuelta ante Talleres por la Libertadores.