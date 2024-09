El presidente de Talleres apuntó contra el árbitro tras el escándalo en Copa Argentina: «Me pegó una trompada»

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, se refirió al polémico enfrentamiento que tuvo con el árbitro del encuentro disputado por Copa Argentina, Andrés Merlos. En el que el juez denunció amenazas con armas de fuego por parte de las autoridades de la institución cordobesa. La máxima autoridad del elenco cordobés negó las acusaciones y dio su versión de los hechos.

«Merlos tendrá que hacerse cargo de los actos que cometió. Por supuesto que en el vestuario se constató que no había ningún arma, y obvio que fue una mentira total del señor Merlos. Y no existieron guardaespaldas. Tengo 62 años y jamás tuve guardaespaldas, vigilante, chofer, nada. Merlos se dio cuenta de la brutalidad que hizo y rápidamente empezó a operar en distintos medios que había un arma. En el lugar había 10 ó 12 policías, imagínense si hubiesen visto un arma», planteó el presidente de la T durante una conferencia de prensa.

Además, dio su versión de cómo ocurrieron los hechos luego del triunfo de Boca por penales. «Normalmente no bajo tan rápido al vestuario, sino a los 15 ó 20 minutos que ya entró el plantel. Esta vez quise bajar para estar con Guido (Herrera), porque yo sé cómo vive el fútbol y lo que representa para Talleres. Bajo del palco, y cuando llego a la zona mixta, de frente venían los árbitros. En ese momento decido ir a preguntarle al señor Merlos por qué en reiteradas ocasiones perjudica a Talleres, y fue tanta la certeza de mi pregunta que durante los tres o cuatro minutos que se da toda esta situación, no dije absolutamente otra palabra más que ‘vine a hablar y explícame por qué seguís perjudicando a Talleres’. Cualquier otra cosa que se diga de esto, es una mentira total. Gracias a Dios hay tres policías de testigo, y me enteré ayer que también había un periodista viendo el desenlace de esta situación», detalló.

Y agregó que «él empieza a gritarme a mi, exactamente al revés de lo que normalmente pasa en este tipo de situaciones porque muchas veces he sido yo el que he gritado a un árbitro. Él me dijo que si yo quería hablar con él lo acompañara a su vestuario, se puso en una forma totalmente irracional y sacada, tal es así que lo empiezan a sujetar los otros árbitros porque él empezó a buscar a agredirme, mucho antes de lo que después lo termina haciendo».

Fassi aseguró que «era tal la forma en que se sacó este señor, que sujetado por su gente, lo logran meter al vestuario. Por supuesto que tomo la decisión de que de ninguna manera en ese estado iba a ingresar al vestuario, y me quedo afuera». Y señaló que «él vuelve a salir del vestuario y yo estoy a cuatro o cinco metros de la puerta, viene directamente a buscarme y yo seguía con policías delante mío y me pegó una trompada en el pómulo derecho, donde la verdad que yo quedo totalmente atónito y pensando ‘qué locura lo que este hombre acaba de hacer, jamás vi que un árbitro le pegue a un presidente de un club'».

«En este momento estábamos bajando con Gustavo Gatti, el vice que presenció toda la situación, y después de eso, que sus ayudantes lo vuelven a meter al vestuario, Gatti se acerca a decirle ‘pero vos estás loco, cómo le vas a pegar al presidente’. ¿Qué recibe el señor Gatti? Una patada del señor Merlos a la altura del hígado, que lo tira dos metros para atrás de la puerta del vestuario. Ahí termina ese hecho bochornoso, tristísimo que jamás había vivido», concluyó el presidente del conjunto cordobés.

Que había denunciado Andrés Merlos tras el polémico cruce con el presidente de Talleres

El árbitro del partido por octavos de final de la Copa Argentina entre Boca y Talleres describió que recibió amenazas por parte de autoridades del elenco cordobés luego de que finalizó el encuentro.

«Es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo», planteó el juez durante una entrevista con DSports Radio.

Además, aseguró «me empezaron a gritar y me decían que me iban a matar. Uno de los custodios mete la mano en el bolsillo y veo la culata de un arma».

Y señaló que «lo único que le falta a la historia con Fassi es que este hombre que entró con él al vestuario, saque el arma y meta el dado en el gatillo. Esto no puede pasar en nuestro fútbol, él ya recibió sanciones por malos tratos que tuvo conmigo».