El Pulpo Lencina volvió a Alianza para dirigir en Lifune y el Regional Amateur

Alianza de Cutral Co buscó a una cara conocida para el puesto de entrenador y cerró a Jorge «Pulpo» Lencina que regresa al club después de 4 años.

El DT asumirá este jueves en reemplazo de Walter Torres. Su debut sería la semana que viene contra Independiente de Neuquén por el Oficial de Lifune.

En la liga, el Celeste suma 6 puntos en 4 fechas producto de 2 triunfos y 2 derrotas. Este año fue subcampeón de la Copa Provincial y de la Copa Neuquén.

El Pulpo Lencina viene de un exitoso paso por La Amistad de Cipolletti donde fue bicampeón de la Liga Confluencia y alcanzó la final patagónica del Regional Amateur donde perdió ante la CAI de Comodoro Rivadavia. El DT ya dirigió al Gallo entre enero de 2020 y marzo de 2021.

El Regional será el próximo gran objetivo de Alianza, a partir de octubre. Los otros equipos de Lifune clasificados son Patagonia, San Patricio, Maronese y Petrolero.