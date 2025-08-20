En un partidazo, Patagonia perdió con Independiente pero clasificó al Regional Amateur

Patagonia sufrió más de la cuenta contra Independiente de Neuquén pero logró el boleto al Regional Amateur en el Clasificatorio de Lifune.

En la Chacra, el Rojo necesitaba ganar por cuatro goles y estuvo muy cerca de la hazaña al imponerse 4-1 en un partido que tuvo de todo.

En el comienzo del encuentro, parecía que el Naranja no iba a tener problemas ya que abrió el marcador a los dos minutos. Fue mediante un lateral al área en el que durmió Independiente. La pelota le quedó a Agustín Mateu que tocó al medio para que la empuje al gol Bautista Retamozo.

El local tardó un rato en acomodarse y fue mejorando con el correr de los minutos. El empate llegó a los 27′ con un centro de Adrián Magnago que cabeceó Julián Martín. En el rebote, le quedó a Hernán Azaguate que puso el 1 a 1.

Ceferino Arregui salvó a Independiente con un par de atajadas y, antes del descanso, el dueño de casa se puso al frente con un gol de penal de Pablo Vergara luego de una falta de David Villa a Ciro Clemente que dejó dudas.

En el arranque del complemento, el equipo de Gustavo Coronel salió con todo y marcó el 3-1 con otro de Azaguate luego de un error de Juan Parigiani que despejó al medio.

El Rojo mantuvo el dominio ante el nerviosismo de Patagonia y a los 11′ tuvo una inmejorable chance con otro penal. Luciano Campillo bajó a Julián Martín en el área y además vio la segunda amarilla.

Martín Rosasco se hizo gigante en el arco y le tapó el remate a Azaguate. Independiente no aprovechó los minutos con uno más y a los 20′ se emparejó con la expulsión por doble amonestación de Maximiliano Carrasco.

(Foto: Gentileza Vanina Campos)

El Rojo volvió a arremeter sobre el cierre y le puso suspenso al final con el 4-1 de Guillermo Carrasco que la empujó luego de que la baje de cabeza José Ajaya.

Independiente lo buscó hasta el final pero no pudo convertir el quinto gol que le hubiera dado la clasificación. Con el pitazo final, el Naranja pudo festejar aliviado.

Patagonia es el quinto equipo de Lifune en asegurar su clasificación al Regional Amateur. Ya tenían el pasaje Maronese, Petrolero, Alianza y San Patricio.