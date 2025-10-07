El representante de Soulé le metió presión a Scaloni y sugirió que podría jugar en Italia

Matías Soulé jugó un Mundial Sub 20 y tuvo varias convocatorias de Scaloni a la mayor.

El representante de Matías Soulé deslizó una crítica contra Lionel Scaloni por la falta de chances para el joven delantero en la Selección Argentina y advirtió que podría jugar en el combinado de Italia.

«Es el único de los jóvenes argentinos que todavía no jugó ni un minuto», señaló Martín Guastadisegno, agente de Soulé que todavía no debutó en la selección mayor.

El delantero, de buen presente en Roma, jugó el Mundial Sub 20 de 2023 con la Albiceleste y tuvo varias convocatorias por parte de Scaloni pero sin sumar minutos.

«Se está convirtiendo en un líder en un equipo importante como la Roma y merece una oportunidad«, opinó Guastadisegno. El delantero de 22 años lleva 8 goles y 7 asistencias en 47 partidos en el equipo capitalino.

Además, el representante también marcó que el jugador podría vestir la camiseta de la selección italiana. «Él es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si la situación con Argentina no se desbloquea. Hoy todo está abierto, él legalmente tendría la posibilidad de ser convocado«, comentó.

Qué dijo Matías Soulé sobre la chance de jugar para Italia

Soulé ya fue consultado por la chance de jugar para Italia cuando lo sondearon hace dos años. «Hablé con Spalletti, le dije la verdad, que me sentía argentino. Estoy esperando a Argentina, no sé si llegará ahora o más tarde, pero soy argentino, nací allí y mi corazón siempre dice Argentina«, expresó en aquel momento.

Como todavía no debutó en la Albiceleste, el jugador formado en Vélez podría ser parte del seleccionado italiano si así lo dispone. Para que Argentina lo blinde, necesita disputar tres partidos oficiales. Si juega al menos uno, no lo podrían convocar de otro país por un período de tres años.