El resumen de la Champions League: goles de Mastantuono y Cuti Romero

La jornada de Champions League tuvo a muchos argentinos en cancha y también incluyo goles. Franco Mastantuono y Cuti Romero festejaron en Real Madrid y Tottenham.

El ex River fue titular en el equipo de Álvaro Arbeloa y tuvo una buena actuación contra Mónaco. Se mostró incisivo y participativo. Después de varios intentos, marcó el 3 a 0 en el complemento.

Fue en una gran acción individual de Vinicius que lo habilitó. El zurdo engañó al arquero y definió cruzado de derecha. Fue su primer gol en Champions y el primero en el Bernabéu.

¡¡PRIMER GOL DE MASTANTUONO EN CHAMPIONS!! GRAN JUGADA Y ASISTENCIA DE VINI Y DERECHAZO DE PRIMERA DEL ARGENTINO PARA EL 3-0 DEL REAL MADRID VS. MONACO.



El Merengue goleó 6 a 1 y los demás fueron de Kylian Mbappé (2), Vinicius, Bellingham y Kehrer en contra. Con esta victoria, Real Madrid se afianza en los puestos de clasificación a octavos de final.

En Inglaterra, Cuti Romero abrió el marcador para Tottenham que venció 2 a 0 a Borussia Dortmund. El argentino, capitán del equipo, metió el 1 a 0 al empujarla de derecha en una segunda jugada tras un córner.

"EL GOL DE CUTI ROMERO AH AH AH…" El defensor argentino puso el 1-0 de Tottenham contra Borussia Dortmund en la #CHAMPIONSxESPN.



En uno de los partidos del día, Arsenal le ganó 3 a 1 a Inter en Italia y es líder con puntaje ideal. Fueron dos de Gabriel Jesús y uno de Victor Gyokeres.

Los demás resultados fueron: Bodo Glimt 3 – Manchester City 1, Kairat Almaty 1- Brujas 4, Olympiakos 2 – Bayer Leverkusen 0, Villarreal 1 – Ajax 2, Sporting de Lisboa 2 – PSG 1 y Copenhague 1 – Napoli 1.