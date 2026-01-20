Bombazo: Inter quiere sacudir el mercado y juntar a los Martinez campeones del mundo

Dibu y el Toro podrian ser compañeros en Italia. El arquero pretende un cambio de aire y llegaría a un gigante de Europa. (Archivo)

Emiliano Dibu Martínez vio frustrada su chance de pasar al Manchester United y la espina le quedó clavada, pero ahora está en la mira de otro gigante de Europa. Inter de Milán lo quiere ya y movió las primeras fichas para juntarlo con Lautaro, el Martínez que es el capitán y referente del equipo. Sí, el Nerazzurro pretende armar esta gran sociedad en los extremos de su 11 titular.

El arquero de la Selección Argentina ya había dejado entrever que estaba buscando un cambio de aires tras cinco temporadas en Aston Villa y el interés del equipo de Milán es concreto. Según Sky Sport, Inter ya estableció los primeros contactos con Dibu y si bien la primera opción era para junio, la idea es apurar la negociación.

Hace tiempo que en Milán le buscan un reemplazante a Yan Sommer, arquero suizo de 37 años al que no se le renovará el contrato. Martínez, por su parte, tiene contrato con Aston Villa hasta junio de 2029, por lo que más allá de llegar a un acuerdo con el jugador el Neroazzurro deberá acercar una oferta económica a la altura de las expectativas del club inglés. El pase tendría un piso de 25 millones de euros.

El rol de Lautaro, clave

Lautaro Martínez mantiene una gran relación con Dibu, por lo que podría cumplir un rol determinante a la hora de convencerlo de dar el paso rumbo a la Serie A, para integrarse a un equipo que siempre tiene como ambición no solo la conquista de títulos en el ámbito doméstico sino también ser protagonista en el máximo nivel europeo.

El hecho de que el equipo que conduce Cristian Chivu se encuentre actualmente en la primera posición del campeonato italiano prácticamente garantiza su participación en la Champions League de la próxima temporada, un objetivo que siempre seduce al arquero que nació en Mar del Plata.