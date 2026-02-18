El streamer Brunenger pasó por Cipolletti y conoció La Visera de Cemento

El streamer Bruno Kruszyn, más conocido como Brunenger, está de recorrida por la región y esta tarde conoció La Visera de Cemento, el estadio del Club Cipolletti.

El influencer dio un paseo por el club, pateó unos penales con el CM del club y se sacó fotos en la cancha donde el Albinegro juega el Federal A.

Al ser más fanático del básquet, Cipolletti le regaló una camiseta del club de esa disciplina. Brunenger transmitió su recorrida en un stream en vivo por su canal de la plataforma Kick.

En su canal, cuenta con más de 446 mil seguidores y es uno de los más vistos del país. Comenzó de muy joven, a los 17 años, cuando ya era seguido por miles de personas.

El streamer se hospeda en Neuquén y recientemente estuvo en Bariloche donde vivió un momento incómodo al ser insultado por un grupo de personas en la calle mientras transmitía.

Brunenger, de 22 años, sufrió un duro accidente automovilístico en 2025 que le provocó múltiples lesiones, requirió varias cirugías y una larga recuperación.