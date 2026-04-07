«Solo Trump sabe en qué punto están las cosas»: dudas sobre las negociaciones horas previas que expire el ultimátum a Irán

El presidente Donald Trump tiene la última palabra en el pulso con Irán, dijo la Casa Blanca este martes, después de que el mandatario advirtiera previamente que «una civilización entera morirá» si Teherán no se atiene a sus exigencias. Son declaraciones en momentos previos a que expire el ultimátum dado hacia la república islámica para que haya un acuerdo y que se libere el estrecho de Ormuz.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, amenazaron con llevar a cabo acciones contra infraestructuras que «privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y gas de la región durante años».

Karoline Leavitt sobre el ultimátum de Donald Trump

«El régimen iraní tiene hasta las 20 hora del Este (00H00 GMT), para estar a la altura del momento y llegar a un acuerdo con Estados Unidos», dijo la portavoz Karoline Leavitt en un comunicado, citado por AFP.

Al ser consultada sobre un informe que señalaba que Irán había roto las negociaciones apuntó. «Solo el presidente sabe en qué punto están las cosas y qué hará», añadió.

Según medios norteamericanos, en las conversaciones por el lado norteamericano participan Steve Witkoff y Jared Kushner, y por el otro lado Syed Asim Munir, jefe del Ejército de Pakistán, mediador entre la Guardia Revolucionaria iraní y la Casa Blanca. Por ahora, las diferentes parecen irreconciliables.

Este martes, además hubo nuevas ofensivas. Se registraron varias explosiones en la isla de Jark, un punto neurálgico de la industria petrolera iraní, informó la agencia de noticias iraní Mehr. Según el sitio web de noticias estadounidense Axios, el ejército estadounidense llevó a cabo allí «ataques contra objetivos militares». Por su parte, Israel continuó con ataques en Teherán y el Líbano.

Ultimátum a Irán: «Muchas negociaciones», dicen desde Estados Unidos

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que este martes «habrá muchas negociaciones» en las próximas horas antes de que expire el ultimátum de Donald Trump a Irán, donde Washington, dijo, «ha cumplido en buena medida con sus objetivos militares».

«Ellos deben saber que tenemos herramientas en nuestro haber, que de momento no hemos decidido usar», dijo Vance, de visita en Budapest. «El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas, y decidirá usarlas si los iraníes no cambian su comportamiento», añadió.

La Casa Blanca luego aclaró que no se contempla utilizar armas nucleares.

El mensaje de Donald Trump

Trump afirmó que ya se logró «un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso».

«¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo», repitió el mandatario, quien sostuvo que ya vence el último plazo para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, paso por la vía de crudo y mercancías, interrumpido en represalia por la guerra de Estados Unidos e Israel.

Por estas horas, además, Rusia y China hicieron uso de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para echar por tierra una propuesta de resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Ormuz y promover la escolta de buques.

AFP y AP