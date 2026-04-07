Tensión en Medio Oriente: el ultimátum de Trump a Irán golpea a las acciones argentinas y hace saltar el riesgo país

Los mercados financieros atraviesan una jornada de marcada volatilidad este martes 7 de abril. La atención de los inversores está puesta en el conflicto geopolítico en Medio Oriente, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzara un ultimátum a Irán para liberar la circulación en el Estrecho de Ormuz antes de esta noche, bajo amenaza de ataques a infraestructura energética.

Este escenario de conflicto inminente disparó el precio del crudo a nivel global. Los contratos del Brent del Mar del Norte —principal referencia para el mercado de Argentina y el precio del barril en Vaca Muerta— cotizaban con una suba de 0,5%, alcanzando los US$110,30. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos tocó un máximo en cuatro semanas de US$116,40.

El impacto en la plaza local

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval refleja esta tendencia negativa con una caída del 0,70%, ubicándose en los 2.985.474 puntos pasado el mediodía. El panel líder se ve arrastrado por el mal clima externo, a pesar del impulso que sectores como la energía y el agro vienen dándole a la economía real en los últimos meses.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares también operan con retrocesos promedio del 0,4%. Como consecuencia, el riesgo país, el indicador elaborado por el banco JP Morgan que mide el diferencial de tasas de los bonos locales frente a los del Tesoro estadounidense, sube hasta los 622 puntos básicos.

Datos oficiales en base a los paneles de Rava Bursátil, con corte a las 13:00.

ADRs argentinos en Wall Street: El sector bancario a la cabeza de las bajas

En la plaza de Nueva York, los ADRs (certificados de acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street) operan mayoritariamente en terreno negativo. El sector financiero es el más afectado por la aversión al riesgo global:

Banco Supervielle (SUPV): -3,93%

-3,93% BBVA (BBAR): -3,08%

-3,08% Grupo Financiero Galicia (GGAL): -3,03%

-3,03% Banco Macro (BMA): -2,30%

Otras compañías de peso como Globant (-2,34%) e YPF (-0,64%) también muestran retrocesos, mientras que solo un puñado de papeles vinculados al sector tecnológico y energético, como Mercado Libre (+0,22%) y Transportadora Gas del Sur (+0,32%), logran sostenerse con leves alzas en una jornada teñida de rojo.

El contexto macro y corporativo

Mientras el mercado financiero se agita por el contexto externo, en el plano local se destacan movimientos estratégicos. Marcelo Mindlin asumió formalmente el control de Loma Negra, devolviendo la principal cementera del país a manos nacionales.

Asimismo, la expectativa está puesta en el Congreso, que mañana votará la modificación de la Ley de Protección de Glaciares, una reforma clave que podría abrir nuevas áreas para la actividad minera en la región cordillerana, redefiniendo el mapa de inversiones para el sector.