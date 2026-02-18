El Club Cipolletti recibe la primera fecha del Torneo Provincial de Natación
La primera fecha del Torneo Provincial de Natación se disputará del viernes al domingo en la pileta del Club Cipolletti.
El Club Cipolletti recibe la primera fecha del año del Torneo Provincial de Natación que se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de febrero. La actividad comenzará el viernes a partir de las 15 horas.
Contará con la participación de 250 nadadores y nadadoras y se espera que lleguen delegaciones de Viedma, Choele Choel, Villa Regina, Bariloche, Allen, General Roca y la ciudad anfitriona.
Después del lanzamiento a las 15, se disputará la primera jornada hasta las 21. El sábado habrá doble programa, de 9 a 13 y de 16 a 21 en el segundo turno. El domingo es el cierre de 9 a 13.
El evento será con entrada libre y gratuita y estarán abiertos el kiosco y la cantina. Asistirán a la inauguración autoridades del club y del Gobierno Municipal y Provincial.
Los clubes que participan son: Campo d’Acqua, Splashfit, Pehuenes (Bariloche), Villa Congreso (Viedma), Sportsman (Choele Choel), Círculo Italiano (Villa Regina), Deportivo Roca, Del Progreso (General Roca), Unión Alem Progresista (Allen) y Cipolletti.
«Estamos contentos de ser sede de la primera fecha, serán cuatro en el año. Vendrán nadadores desde la categoría infantiles a mayores, niños de 8 a 20 años. Además también los niveles federados y promocionales con los chicos que empiezan a tener sus primeras experiencias competitivas», destacó el entrenador del Club Cipolletti, Jorge García.
«La gente está invitada, la entrada es libre y gratuita para ver a los chicos competir en las distintas modalidades. Van a participar 11 clubes de la provincia. Buscaremos que Cipo pelee un lugar en el podio», agregó.
Este torneo que organiza la Federación es la principal competencia de la provincia y es un orgullo para nosotros recibirla en el club, en el año de su 100° aniversario. La Sub Comisión viene desarrollando mejoras en el natatorio, es una buena oportunidad para mostrarlas», aseguró Gustavo Latorre, presidente de la Sub Comisión de Natación de Cipolletti.
