El Club Cipolletti recibe la primera fecha del Torneo Provincial de Natación

El Club Cipolletti recibe la primera fecha del año del Torneo Provincial de Natación que se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de febrero. La actividad comenzará el viernes a partir de las 15 horas.

Contará con la participación de 250 nadadores y nadadoras y se espera que lleguen delegaciones de Viedma, Choele Choel, Villa Regina, Bariloche, Allen, General Roca y la ciudad anfitriona.

Después del lanzamiento a las 15, se disputará la primera jornada hasta las 21. El sábado habrá doble programa, de 9 a 13 y de 16 a 21 en el segundo turno. El domingo es el cierre de 9 a 13.

El evento será con entrada libre y gratuita y estarán abiertos el kiosco y la cantina. Asistirán a la inauguración autoridades del club y del Gobierno Municipal y Provincial.

Los clubes que participan son: Campo d’Acqua, Splashfit, Pehuenes (Bariloche), Villa Congreso (Viedma), Sportsman (Choele Choel), Círculo Italiano (Villa Regina), Deportivo Roca, Del Progreso (General Roca), Unión Alem Progresista (Allen) y Cipolletti.

«Estamos contentos de ser sede de la primera fecha, serán cuatro en el año. Vendrán nadadores desde la categoría infantiles a mayores, niños de 8 a 20 años. Además también los niveles federados y promocionales con los chicos que empiezan a tener sus primeras experiencias competitivas», destacó el entrenador del Club Cipolletti, Jorge García.

«La gente está invitada, la entrada es libre y gratuita para ver a los chicos competir en las distintas modalidades. Van a participar 11 clubes de la provincia. Buscaremos que Cipo pelee un lugar en el podio», agregó.

Este torneo que organiza la Federación es la principal competencia de la provincia y es un orgullo para nosotros recibirla en el club, en el año de su 100° aniversario. La Sub Comisión viene desarrollando mejoras en el natatorio, es una buena oportunidad para mostrarlas», aseguró Gustavo Latorre, presidente de la Sub Comisión de Natación de Cipolletti.