El dato más esperado: cuándo publican la inflación de marzo 2026 de Nación, Neuquén y Río Negro

Inició abril y crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al tercer mes del año 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios y ya anticipó cuándo lo hará.

IPC de marzo 2026: la fecha clave para conocer la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Instituto se prepara para la difusión de los datos a nivel nacional y si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo se comportó la economía en Neuquén y Río Negro durante marzo.

En base a la información publicada en el INDEC, el próximo informe técnico que revelará el dato general del IPC de marzo 2026 que representa el total de hogares del país, es decir a nivel nacional, se publicará el próximo martes 14 de abril de 2026.

Si bien el Indec no suele publicar los datos por provincia, sí publica las cifras a nivel regional, incluyendo a la Patagonia.

En cuanto a las estadísticas propias de cada provincia, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y la de Río Negro divulgan sus datos el mismo día.

El primer dato que se conocerá será el de Río Negro que suele publicar su informe a las 12 del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

Cómo fue la inflación de febrero 2026 en Neuquén y Río Negro

En la provincia de Neuquén la inflación se ubicó en 2,5% y la variación interanual se ubicó en 36,5%. El registro de febrero se ubicó levemente por debajo del dato de enero, que había sido del 2,6%. Con este resultado, el indicador provincial sumó dos meses consecutivos con variaciones mensuales cercanas al 3%.

Por su parte, Río Negro registró en el segundo mes del año una inflación mensual del 2,97%, lo que representó una importante aceleración en la suba de precios. La variación interanual (febrero 2026 versus febrero 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 23,52 % y la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 5,35%. El rubro que más aumentó fue el de Vivienda con el 15,60%