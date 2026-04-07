Volcó un camión en Cardenal Samoré: el paso a Chile desde Neuquén está habilitado, piden circular con precaución

Un siniestro vial paralizó por completo el flujo fronterizo este martes. Las autoridades de frontera confirmaron que el Paso Internacional Cardenal Samoré durante algunos minutos el tránsito estuvo afectado en el cruce que conecta Chile con Neuquén.

El bloqueo fue total. Algunos minutos después de las 14.30 el tránsito se liberó, mientras en la zona, continúan los trabajos para despejar la banquina de la ruta.

Caos en la Ruta 231: un camión obstruye la calzada

El incidente fue protagonizado por un vehículo pesado a la altura del kilómetro 21 de la Ruta Nacional 231. Según las primeras informaciones, la posición en la que quedó el transporte tras el siniestro impide cualquier tipo de paso, dejando la cinta asfáltica bloqueada de banda a banda.

En la zona se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la utilización de maquinaria pesada para intentar mover la unidad. Realizando el control de tránsito y desviando a los conductores para evitar mayores embotellamientos.

¿Qué deben hacer los viajeros?

Desde los centros de frontera emitieron una recomendación urgente: reprogramar los itinerarios de viaje. Al ser Samoré el segundo paso más importante del país, la acumulación de vehículos puede ser masiva en pocas horas.