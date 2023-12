Elecciones en Boca: los refuerzos top que promete Riquelme para seducir al socio

Se vienen las elecciones en Boca (domingo 17 entre las 9 y las 18) y en medio de la disputa por la presidencia, Juan Román Riquelme juega fuerte con la promesa de refuerzos top. Ever Banega tendría todo arreglado para retornar al club, lo de Arturo Vidal está activo y si bien es cierto que no dio fechas precisas, Leandro Paredes siempre está por pegar la vuelta. Sin dudas, nombres fuertes para terminar de secudir al socio.

A diferencia del oficialismo, la dupla Andrés Ibarra-Mauricio Macri no se metió con el tema plantel. Sí confirmó que Martín Palermo será el director técnico, en caso de que ganen en las urnas. Riquelme y compañía, por su parte, también tienen entrenador abrochado: Diego Martínez.

Banega está listo para firmar

Ever Banega ya rescindió su contrato con el Al-Shabab de Arabia Saudita, resignó dinero y está listo para volver a Boca. Claro que esto se dará si Riquelme gana las elecciones, porque las negociaciones entre ambos fue de manera directa. El actual vicepresidente le pidió al exvolante de la selección Argentina que se desvincule del club árabe y es tema resuelto.

Vidal con chances, Paredes sin fecha

Lo de Arturo Vidal está en veremos, pero la realidad es que también tiene intenciones de ponerse la camiseta del Xeneize. También depende del resultado de los comicios, pero además en la comisión directiva de Boca no están convencidos con la llegada del volante chileno, que juega en Paranaense, pero sufrió una lesión en septiembre y ya tiene 36 años.

El otro que siempre suena para volver es Leandro Paredes, quien en las últimas horas afirmó: «Voy a vivir en Roma cuando me retire, pero yo a Boca voy a volver. Eso lo tengo claro desde el primer día que me fui. Me quedé con las ganas de jugar mucho tiempo en ese club. En algún momento voy a volver». Acá la edad también es importante: tiene 29 y puede seguir en Europa un par de temporadas más.

Consultaron por Soteldo

Está claro que lo que más quiere refrozar Boca para 2024 es la zona del mediocampo. Siempre atentos a las elecciones y a una continuidad del oficialismo, otro nombre que sonó fue el de Yeferson Soteldo. El volante ofensivo de la selección de Venezuela es jugador de Santos, que perdió la categoría por primera vez en su historia. Habrá que ver cuál es la idea del club brasileño, que tiene como objetivo volver rápido a la elite.