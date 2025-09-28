SUSCRIBITE
En vivo: Deportivo Rincón empata con Sportivo Belgrano de San Francisco por el Federal A

Deportivo Rincón busca las semifinales del Federal A luego de ganar 2 a 1 en la ida contra Sportivo Belgrano de San Francisco.

Redacción

Por Redacción

Deportivo Rincón ya visita a Sportivo Belgrano en San Francisco. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

Deportivo Rincón empata 0 a 0 con Sportivo Belgrano en San Francisco por la vuelta de cuartos de final del Federal A. El León ganó 2 a 1 la ida en su cancha.

La ventaja deportiva favorece a los cordobeses que pasarán a semis con cualquier triunfo. Al equipo neuquino le alcanza con un empate para pasar de ronda.

Rincón forma con: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Carlos Esteves; Daniel Carrasco, Federico Moreno, Facundo Miguel, Ezequiel Ávila; Fernando Pettineroli y Sebastián Jeldres.

Sportivo Belgrano salió con: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandria, Tomás Pennesi; Mariano Sagistrani, Jeremías Giménez, Matías Jaime, Enzo Avaro; Jorge Rossi y Tomás Attis.


Temas

Deportivo Rincón

Federal A

