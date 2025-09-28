En vivo: Racing iguala sin goles ante Independiente en el clásico de Avellaneda

Este domingo, Racing choca con Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda por la décima fecha del Torneo Clausura. La Academia llega agrandada luego de la clasificación a semis de la Copa Libertadores, mientras que el Rojo buscará su primer triunfo en el certamen.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas viene de eliminar a Vélez en la Copa Libertadores y se metió entre los cuatro mejores de América. Además, en el torneo local marcha decimosegundo con diez unidades y buscará volver a ingresar en zona de clasificación.

Por su parte, el Rojo tendrá el debut de Gustavo Quinteros en el banco de suplentes luego de la salida de Julio Vaccari. Los Diablos Rojos todavía no ganaron el torneo y se ubican en la última posición con tan solo cuatro unidades, producto de cuatro puntos.

En los primeros minutos, Racing dominó la pelota y tuvo las chances más claras, aunque con el paso de los minutos comenzó a mermar su presión y el Rojo logró acomodarse en el juego para golpear de contra.

Pasados los 20 minutos, el juego se centró en la mitad de la cancha y ambos equipos carecieron de claridad para acercarse a los arcos.

El once inicial de Racing vs. Independiente, por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

La formación de Independiente vs. Racing, por el Torneo Clausura

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.