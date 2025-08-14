EN VIVO
En vivo: River ya juega con Libertad, por los octavos de final de la Copa Libertadores
River visita a Libertad desde las 21:30 en Asunción por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.
Desde las 21:30, River visita a Libertad por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo no sorprendió y eligió una formación muy similar a de los últimos partidos.
Con las lesiones en defensa, la dupla central será Sebastián Boselli – Paulo Díaz. Además, Santiago Lencina le gano la pulseada a Juanfer Quintero y arrancará como titular.
De esta manera, River formará con: Armani; Montiel, Boselli, Díaz, Acuña; Pérez, Castaño, Galarza, Lencina; Colidio y Borja.
Recuperados de sus lesiones, Juan Portillo y Sebastián Driussi estarán en el banco de suplentes. Los dos podrían sumar minutos en el complemento.
El Millonario busca un buen resultado en Paraguay de cara a los octavos de vuelta que serán el jueves de la próxima semana en el Monumental.
Comentarios