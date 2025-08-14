En vivo: River ya juega con Libertad, por los octavos de final de la Copa Libertadores

Lencina le ganó la pulseada a Juanfer Quintero y salió entre los titulares. (@riverplate)

Desde las 21:30, River visita a Libertad por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo no sorprendió y eligió una formación muy similar a de los últimos partidos.

Con las lesiones en defensa, la dupla central será Sebastián Boselli – Paulo Díaz. Además, Santiago Lencina le gano la pulseada a Juanfer Quintero y arrancará como titular.

De esta manera, River formará con: Armani; Montiel, Boselli, Díaz, Acuña; Pérez, Castaño, Galarza, Lencina; Colidio y Borja.

Recuperados de sus lesiones, Juan Portillo y Sebastián Driussi estarán en el banco de suplentes. Los dos podrían sumar minutos en el complemento.

El Millonario busca un buen resultado en Paraguay de cara a los octavos de vuelta que serán el jueves de la próxima semana en el Monumental.