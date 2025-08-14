River enfrentará a Libertad en la Copa Libertadores: cómo le fue ante clubes paraguayos

Esta noche, River visita a Libertad por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, en el estadio La Huerta de Asunción. Marcelo Gallardo ira por una victoria ante uno de los clubes más tradicionales de Paraguay.

En su historial, River disputó 28 partidos de la Copa Libertadores frente a cinco equipos paraguayos: Guaraní, Libertad, Olimpia, Cerro Porteño y Nacional.

Con Guaraní, River jugó ocho partidos, ganó seis y empató dos. Desde las semifinales de 1966, donde triunfó 3-1 en ambos encuentros, hasta los cruces más recientes entre 2015 y 2017, el Millonario mostró su superioridad con victorias destacadas como el 4-0 en Buenos Aires en 2001 y el 2-0 en Asunción en 2017.

Frente a Libertad, su rival en esta llave, River ganó seis de los diez encuentros jugados, empató uno y perdió tres. Entre los triunfos más destacados están los de 2003 (3-1 y 2-0) y los de la fase de grupos 2024 (2-1 en Paraguay y 2-0 en Buenos Aires). Algunas derrotas en Paraguay fueron ajustadas, pero el historial favorece al club de Núñez.

Contra Cerro Porteño, la Banda disputó seis partidos, con tres victorias, dos empates y una derrota. Entre los resultados más relevantes figuran el 4-0 en 2000 y el 2-0 en 2019 en el Monumental.

Con Olimpia, el historial es acotado porque fueron dos encuentros con un triunfo para River y un empate, incluyendo el 1-0 en Buenos Aires en 1993.

Frente a Nacional de Paraguay, el Millo ganó un partido en el Monumental 1-0 y perdió en Paraguay 4-2, mostrando un historial equilibrado.

A qué hora juega River por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Desde las 21:30, el Millonario visita a Libertad en Paraguay por la ida de octavos de final. Con transmisión de Telefé, Fox Sports y Disney+, el encuentro tendrá al brasilero Wilton Sampaio como árbitro y se jugará en el estadio La Huerta de Asunción.

El plan de Marcelo Gallardo para enfrentar a Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores

Más allá de tener algunas bajas por lesión, la única duda de Marcelo Gallardo es táctica. Las lesiones de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, hicieron que se gane un lugar en la zaga el uruguayo Sebastián Boselli, que hará dupla con Paulo Díaz.

El juvenil Lautaro Rivero no fue anotado para esta instancia y el Millonario se quedó casi sin alternativas en el fondo. También fue convocado Ulises Giménez, central de la reserva.

La duda de Gallardo está en tres cuartos de cancha. En el medio seguirían Enzo Pérez, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda mientras que en el ataque continuarían Facundo Colidio y Miguel Borja.

La pieza restante en los últimos partidos fue Santiago Lencina pero de cara al encuentro en Asunción, el entrenador lo sacaría y se debate entre dos futbolistas para ese puesto.

Uno es Juanfer Quintero, que siempre ingresó desde el banco desde su regreso y podría tener su debut como titular en este ciclo. La otra opción es Giuliano Galoppo, que hace tiempo no se gana un lugar en el once titular.

Maximiliano Salas, que sufrió un esguince de rodilla, apunta a regresar para el duelo de vuelta del próximo jueves en el Monumental. Sebastián Driussi ya se recuperó de su esguince severo de tobillo y estará en el banco de suplentes. Podría volver a sumar a minutos después de casi dos meses de rehabilitación.

La otra novedad entre los relevos será Juan Portillo. El ex Talleres dejó atrás la tendinitis con la que llegó al Millonario y es una opción en defensa o en el mediocampo.

Libertad fue campeón del Apertura de la liga de Paraguay el semestre pasado pero en el actual campeonato no arrancó bien y está 6°. En la fase de grupos deesta Libertadores, quedó segundo con 9 puntos detrás de San Pablo y por delante de Alianza Lima y Talleres de Córdoba.

La formación probable de Libertad para enfrentar a River por la Copa Libertadores

Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

La formación probable de River para enfrentar a Libertad por la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.