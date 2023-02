Enzo Fernández y su mensaje para Benfica tras el pase histórico a Chelsea

«Muito obrigado Benfiquistas», comienza diciendo Enzo Fernández en su mensaje de despedida dedicado a los hinchas de Benfica de Portugal. El volante argentino pasó del conjunto lusitano al Chelsea por 120 millones de euros, en la venta más cara de un jugador argentino en la historia.

Desde que regresó tras ganar el Mundial con la selección, la situación de Enzo no fue fácil. No fue convocado por Benfica para algunos partidos, aunque cuando volvió a jugar lo hizo con gol y un festejo especial. Siempre se supo del interés concreto del club inglés y los trascendidos de la prensa no faltaron.

«Queríamos agradecer junto a mi familia por todo el cariño recibido en estos 5 meses, soy un agradecido a Dios por haberme dado la oportunidad de jugar para uno de los clubes mas grande del mundo

donde disfrute cada momento al máximo y di lo mejor de mí siempre. Que la prensa no manche lo que construimos juntos por qué fue algo maravilloso que nunca me lo había imaginado», agregó Fernández en su mensaje, al que compartió con un video.

Algunos medios acusaron en las últimas semanas al futbolista albiceleste de «usar» el nombre Benfica para que su pase se encareciera.

El equipo portugués está en octavos de final de la Champions League tras haber ganado el grupo que compartió con el PSG.

«Gracias a todos los colaboradores que trabajan demasiado para que la institución sea muchísimo más grande de lo que es. Gracias a mis compañeros por haberme tratado siempre de la mejor manera y hacerme sentir como en casa. Agradecido con la dirigencia del club y especialmente a Roger Smicht, a todo su staff de trabajo por la confianza y el respeto diario, fui muy feliz. GRACIAS Benfica, los llevaré siempre en mi corazón», cerró Enzo.