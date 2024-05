Es de Roca y firmó su primer contrato profesional con AFA: quién es el árbitro Simón Laborda

Después de su paso por la Liga Deportiva Confluencia, Simón Laborda se fue a Buenos Aires con el sueño de profesionalizarse como árbitro. Finalmente quedó en la Asociación Argentina de Árbitros y este lunes firmó su primer contrato.

Lo que empezó como una charla con su padre terminó en un profundo interés por dedicarse al arbitraje. «Nunca se me hubiera ocurrido porque no me gustaba», confesó Simón Laborda en dialogo con Diario RÍO NEGRO y agregó que cuando empezó a estudiar se convirtió en su pasión.

«Cuando me decidí, Juanjo Maureira (actual técnico de Argentinos del Norte) me facilitó el contacto de Brandan, instructor de árbitros y a partir allí todos los jueves viajaba a Cipolletti para capacitarme. Era el más chico», recordó.

En la Liga Deportiva Confluencia empezó a dirigir en las inferiores y luego fue designado a los partidos de primera. «Fue mi inicio y me aportó experiencia. Román Domínguez y mis compañeros fueron de gran apoyo para mí», aseguró.

Sus padres cumplieron un rol fundamental en su proceso y es que, lo incentivaron y acompañaron en todo momento. «En 2020 me inscribí, en 2021 me citaron y quedé. Mis viejos me apoyaron desde un principio, junté dinero y me fui a Buenos Aires», contó.

La adaptación no fue fácil para Laborda. Una nueva ciudad con un movimiento acelerado y trayectos largos para llegar a las canchas fueron complicados, pero nada lo desvió de su deseo de impartir justicia en el fútbol.

El pasado lunes, después de tres años de estudio Simón Laborda recibió la ansiada noticia: de 120 árbitros quedó homologado para dirigir en AFA. «Al principio éramos cerca de 300 pero después de dos filtros quedamos 35 y fui uno de ellos», relató.

De esta manera, Simón empezará con su camino para arbitrar en las competencias oficiales del fútbol argentino. «Se arranca desde la categoría más baja, pero hay que estar preparado. Si el instructor te considera apto vas ascendiendo y armando tu camino», sostuvo.

Laborda es consciente de sus logros, pero tiene los «pies sobre la tierra» para poder avanzar, mejorar y llegar a dirigir en primera. «Hay mucha competencia. Primero aspiro a ser mejor persona y seguir aprendiendo. Después espero estar al 100% para estar a la altura de las exigencias», concluyó.