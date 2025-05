Escándalo en Inglaterra: una leyenda del fútbol abandona la TV tras un posteo antisemita

La televisión inglesa atravesó una gran polémica luego de que una leyenda del fútbol de ese país abandone la BBC luego de realizar un posteo con inclinación antisemita. Luego de la gran repercusión, el protagonista realizó su descargo.

Se trata de Gary Lineker, histórico goleador de la Selección inglesa y referente del comentario deportivo en la BBC, una de las cadenas británicas más prestigiosas

El exgoleador y ahora presentador de Match Of The Day compartió un video crítico sobre el sionismo en su cuenta de Instagram, en el que se veía la imagen de una rata, un animal que se utilizó históricamente para insultar a los judíos. Tras la ola de críticas, Lineker borró el posteo pero no pudo evitar la gran repercusión.

El descargo de Gary Lineker tras compartir un posteo antisemita

«Nunca compartiría nada antisemita a sabiendas. Va en contra de todo lo que defiendo», aseguró el exjugador de un video que publicó. Al mismo tiempo, informó que el próximo fin de semana, cuando se termine la Premier League, finalizará su última temporada como presentador de la BBC.

«Gary ha sido una voz definitoria en la cobertura del fútbol para la BBC durante más de dos décadas. Su pasión y conocimiento han moldeado nuestro periodismo deportivo y le han valido el respeto de los aficionados al deporte en todo el Reino Unido y más allá», comentó Tim Davie, director general de la BBC.

Por su parte, Lineker está a la espera de nuevas propuestas en medios de comunicación, según dieron a conocer desde el portal The Sun.