Federal A: así quedaron los cruces por el segundo ascenso con Cipolletti, Rincón y Sol de Mayo

Luego de que se completaran los cuartos de final por el primer ascenso, quedaron definidos los cruces de playoffs que pondrán en juego el segundo boleto a la siguiente categoría. Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo disputarán esta instancia.

Los tres equipos regionales llegaron por distintas vías. Los neuquinos quedaron afuera en cuartos contra Sportivo Belgrano el último domingo. El Albinegro jugó la Zona Campeonato pero no se pudo meter entre los cuatro mejores mientras que el Albiceleste clasificó mediante la Fase Reválida.

Rincón y Cipolletti tendrán ventaja deportiva en el primer cruce y definirán como locales. Si el global termina empatado, avanzarán de ronda. El León va contra Sportivo Las Parejas y los rionegrinos ante Kimberley.

La serie de Cipo empezaría el próximo viernes, 3 de octubre, en Mar del Plata a las 15 horas. Ya se enfrentaron tres veces este año con dos triunfos para Kimberley y uno para el Albinegro.

Sol de Mayo, que entró por la Reválida, irá contra San Martín de Formosa que viene de quedar afuera con Bolívar en una serie plagada de polémicas arbitrales. La ventaja deportiva será para los formoseños.

El cuadro de las próximas llaves dependerá de qué equipos clasifiquen. Se utilizará el mismo criterio de ordenamiento de acuerdo a cómo quedaron en la segunda fase.

Por ejemplo, si Cipolletti se cruzara con Sol de Mayo, la ventaja sería para el Albinegro que jugó la Zona Campeonato y no la Reválida. En cambio, si Cipo quedara emparejado con Rincón, la ventaja sería para el León que terminó por encima en la Zona Campeonato.

Los demás cruces son: Olimpo – Juventud Unida de San Luis, Gimnasia de Chivilcoy – El Linqueño, Sarmiento de La Banda – San Martín de Mendoza, Atenas de Río Cuarto – Sarmiento de Resistencia, 9 de Julio de Rafaela – Germinal de Rawson, Costa Brava de General Pico – Mitre de Posadas, Juventud Antoniana – Boca Unidos, Villa Mitre – Brown de Madryn e Independiente de Chivilcoy – Douglas Haig.

Las semifinales por el primer ascenso

Los duelos de semifinales por el primer ascenso serán Atlético Rafaela – Sportivo Belgrano y Argentino de Monte Maíz – Bolívar. La ventaja deportiva es para Sportivo Belgrano y Bolívar que definirán de locales.

Los dos que pierdan en esta instancia se sumarán a la ronda siguiente de los cruces por el segundo ascenso. El que pierda la final única en sede neutral también se integrará en la fase posterior de playoffs.