Fernández Oro, nuevo líder de la Liga Confluencia: «Trabajamos todos los días para estar acá»

Fernández Oro aprovechó la derrota de La Amistad y le arrebató el liderazgo del Apertura de la Liga Confluencia. El Trueno Verde derrotó a Deportivo Huergo y los cipoleños cayeron con Atlético Regina.

El equipo que dirige Walter Martínez quedó en lo más alto con un punto de diferencia y se ilusiona con pelear el campeonato hasta el final.

«Estamos bien. Trabajamos todos los días para estar en la situación en la que nos encontramos hoy. En los últimos tres torneos venimos parejos con La Amistad que es un equipo que está unos escalones arriba del resto», aseguró el DT en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«El presupuesto del club es bajo pero igual agrandamos la buena base que teníamos. Tuvimos algunas bajas por lesiones importantes, quedamos con un plantel corto pero competitivo«, comentó el entrenador.

Este año, la Confluencia volvió al formato habitual de liga sin las dos zonas y con el regreso del todos contra todos. Además, conformará dos categorías por lo que la mitad de los equipos descenderán por tabla anual.

«Este es un torneo largo, el primer objetivo es quedarnos en la A. Es un lindo torneo para jugar, nos enfrentamos con los equipos de la otras zonas que antes solo podíamos hacerlo en los cruces», evaluó Martínez.

«El campeonato te obliga a darle importancia a las inferiores, sino tenés el poder adquisitvo para traer jugadores tenés que nutrirte de la cantera. El año pasado hicimos debutar en primera a 10 chicos del club. El nivel es parejo, jugamos contra San Isidro que está último y nos costó muchísimo ganarles», afirmó el entrenador.

La polémica con el club: lo despidió como canchero pero sigue de DT

Una situación llamativa que vivió Fernández Oro en las últimas semanas fue que la dirigencia del club apartó a Walter Martínez en su rol de canchero pero lo mantuvo como entrenador.

«Yo llegué al club hace 21 años, primero como jugador. Después di una mano dirigiendo y hacía falta un canchero. Tuve la predisposición para hacerme cargo y ese era mi trabajo, lo de técnico lo hacía ad honorem hasta que me recibí», contó el DT.

Martínez no hizo hincapié en las posibles razones y aseguró que nunca pensó en dejar el cargo de técnico. «La dirigencia tomó esta decisión, ellos sabrán por qué. Yo soy hincha del club y no abandono. Armé este plantel y el cuerpo técnico, me siento responsable por todos. No podría por un tema personal apartarme«, afirmó.

Escuchá a Walter Martínez en Río Negro Radio

