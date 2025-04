Gonzalo Lucero del primer gol en Cipolletti a la expulsión con Villa Mitre: «Son tres puntos de oro»

Cipolletti logró una gran victoria el último domingo contra Villa Mitre en Bahía Blanca en su segundo triunfo consecutivo en el Federal A. Uno de los protagonistas fue Gonzalo Lucero que metió el 2-0 y luego fue expulsado en el complemento.

Más allá de esa sensación agridulce, los tres puntos fuera de casa eclipsan cualquier sensación personal. «Cipolletti no le ganaba a Villa Mitre de visitante desde 2016. Ellos pierden tres o cuatro partidos al año de locales. Lograr una victoria allá y de la forma en qué nos pudimos imponer es algo que ilusiona. Este es el camino para seguir trabajando y mejorar lo que se hace mal. Todos estos puntos nos van a servir mucho», analizó Lucero en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

El Albinegro se fue al descanso 2 a 0 arriba en Bahía Blanca y logró aguantar el resultado en el segundo tiempo incluso con 10 hombres por la roja al volante neuquino.

«Creo que los equipos cuando van a jugar a Villa Mitre lo respetan mucho, ahí estuvo la clave, no los respetamos, salimos a presionarlos y a jugarles de igual a igual. Tenemos buenos jugadores para hacerlo y pudimos aprovechar las situaciones que tuvimos», consideró Lucero.

«Las primeras fechas por ahí nos llegaban muy fácil y nos convertían, es algo que pudimos corregir. Hicimos un segundo tiempo redondo, nos atacaron todo el tiempo más que nada después del error que cometí en la expulsión. Se nos vinieron más pero los chicos defendieron con alma y vida. Facu Crespo tuvo una muy buena actuación, es un arquerazo. Son tres puntos de oro, ahora hay que seguir sumando de local», agregó.

Sobre la jugada de la roja directa, el mediocampista analizó: «Es una reacción que nunca había tenido en mi carrera, una situación caliente del partido. Trabé una pelota, terminé en el piso y un jugador de ellos me pega cuando ya habían cobrado falta. Ahí vino la reacción, creo que fue justa la roja pero también tendría que haber expulsado al rival que me pega en el piso sin ninguna necesidad. Me quedé con bronca porque yo no soy así».

Respecto a su gol, que fue el 2-0 de Cipolletti, comentó: «Lo de entrar por el segundo palo para definir es algo que me caracteriza. Los últimos seis goles que hice fueron de cabeza. Mi función es siempre pisar el área y tratar de llegar a gol, más allá de que tenga que hacer toda la banda. Convertir es algo muy lindo, me llena de confianza y energía para seguir trabajando».

(Foto: Matías Subat)

Antes del tanto de Lucero, el Albinegro abrió el marcador con un golazo de chilena de Cristian Ibarra. «Es uno de los goles más lindos que vi dentro de una cancha. Se lo dije y me dijo que quiso hacer eso. No me sorprende por la calidad de jugador que es, ya lo conocía desde Chaco For Ever. Ya hizo tres goles en cuatro fechas y varias asistencias», elogió Lucero.

Por la expulsión, el volante se perderá el partido del próximo domingo de local contra Círculo Deportivo. «Es un equipo duro por lo que se ve. Nos preocupamos por nosotros pero hay que tener cuidado en su delantera, que son picantes. Creo que va a ir mucha gente a La Visera, nosotros nos tenemos que hacer fuertes de locales, sirve solamente ganar«, aseguró.

