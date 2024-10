Fernando Gago tuvo su presentación como DT de Boca: «Tengo ganas de lograr algo importante»

Fernando Gago se convirtió oficialmente en el nuevo director técnico de Boca en un día cargado. Dirigió la práctica, firmó su contrato y dio su primera conferencia de prensa.

El presidente del club, Juan Román Riquelme, le dio la bienvenida con un mensaje breve antes de las preguntas de los periodistas al flamante entrenador.

«Para todos los hinchas de Boca es un día muy importante. Siempre que alguien vuelve a casa es un día especial. Fernando sabe que esta es su casa», expresó Riquelme.

Por su parte, Gago comenzó: «Son muchas las sensaciones. Por un lado la parte emotiva con el recuerdo de las situaciones vividas acá que me hicieron crecer como persona. Hoy me toca estar desde otro lugar, me llega en un buen momento, con muchas ganas de lograr algo importante«.

«Desde que llegué al club en el 96 pensé en debutar con el equipo como jugador. Hoy me toca estar de entrenador en el club donde me crie, es una gran responsabilidad, voy a intentar dar lo mejor de mí y que los futbolistas entiendan que están en el mejor club«, agregó.

Sobre el estilo de juego que pretende, señaló: «Quiero bajar mi idea en el menor tiempo posible. Que sea un equipo protagonista, que sepa cómo quiere jugar, con mucho peso ofensivo y que cree muchas situaciones«.

«Recibí la llamada el martes pasado, se habló durante demasiado tiempo. Muchos no me creían pero la verdad es esa. Tomé la decisión que creía mejor para mí, fue fácil», añadió.