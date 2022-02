FIFA confirmó que suspende a Rusia de todas sus competencias y se quedará sin Mundial

Después de días de rumores y especulaciones, FIFA hizo oficial la suspensión a Rusia de todas sus competencias, incluyendo el Mundial de Qatar 2022.

La dura sanción fue acorde a la recomendación del Comité Olímpico Internacional que instó a las distintas federaciones deportivas para que «no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos» en sus certámenes.

La selección de fútbol rusa iba a disputar en marzo el repechaje para intentar clasificar al Mundial. Su rival era Polonia, que ya había avisado que no se presentaría en solidaridad con Ucrania.

Luego de la suspensión, los polacos avanzarían directamente a la final que definirá un boleto a Qatar donde enfrentará al vencedor de Suecia y República Checa.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions



▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm