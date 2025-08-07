Fue campeón del fútbol argentino y se postuló para dirigir a un grande: «Esperemos que salga algo»

Varios clubes comenzaron su participación en el Torneo Clausura de manera irregular, por lo que ya dos entrenadores dejaron su cargo. El presente de Boca invita a pensar que podría haber nuevos cambios en el corto plazo, y ahora un DT que ya fue campeón del fútbol argentino, le tiró un guiño.

Gustavo Quinteros logró mostrar sus pergaminos en el fútbol local luego de obtener títulos en varios países. El experimentado entrenador se hizo cargo de Vélez y en 2024 logró un objetivo que tenía entre ceja y ceja: ser campeón en su país.

Posteriormente emigró a Gremio donde no tuvo un buen paso y rápidamente dejó el cargo, pero comenzó a sonar en Boca cuando Juan Román Riquelme aún no había contratado a Miguel Ángel Russo, el actual DT.

Ante la crisis que atraviesa el Xeneize, los rumores sobre la continuidad de Russo comenzaron a merodear en La Bombonera y Quinteros aparece como una opción. Aunque ahora se encuentra en pleno descanso. Así lo confirmó al ser consultado en Miami, luego de asistir a ver el choque entre Inter y Pumas por la Leagues Cup. «Estoy disfrutando mucho de las vacaciones que hacía muchos años que no tenía», comentó

Sobre su descando, Quintero remarcó que «fueron planificadas porque tuve posibilidad para trabajar pero dejé pasar las oportunidades porque quería descansar y estar bien para un proyecto muy importante que puede llegar a venir».

Gustavo Quinteros y su deseo de volver al fútbol argentino

En diálogo con Ole, Quintero planteó que «hoy por hoy me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino porque estuve muchos años trabajando afuera y la idea mía es estar con la familia en la Argentina, así que esperemos que salga algo».

Y no se quedó ahí. Describió que «sería bueno dirigir a uno de grandes del fútbol argentino, pero hoy por hoy estoy tranquilo, de vacaciones, esperando alguna posibilidad que por ahí se da a fin de año».

«Vinimos a ver a Inter Miami porque nos gusta mirar fútbol aún de vacaciones. Así que lindo partido, de ida y vuelta, con situaciones para los dos lados. Pero sin Leo no es lo mismo», concluyó.