El ex Boca que sonaba para ser manager pero se bajó: «Que se ahorren la llamada»

Luego de la disolución del Consejo de Fútbol con las renuncias de Raúl Cascini y Mauricio «Chicho» Serna, Boca tiene la intención de incorporar a un manager y sonaron varios nombres posibles.

El principal candidato es el «Mono» Navarro Montoya pero también se habló de otros ex jugadores reconocidos como el «Beto» Márcico.

En esa lista, apareció el nombre de Cristian Traverso, otro de los multicampeones en la era de Carlos Bianchi junto al actual presidente Juan Román Riquelme.

El ex futbolista ha sido crítico de la gestión en su rol de panelista en TyC Sports. En este caso, aseguró que no está «peleado» con Román pero que no aceptaría una propuesta para ser manager.

"QUE SE AHORRE UNA LLAMADA. ES PARA PROBLEMA…"



La opinión de Cristian Traverso tras la disolución del Consejo de Fútbol y su postura ante un posible contacto para sumarse a Boca. pic.twitter.com/GNe5pvuOdY — TyC Sports (@TyCSports) August 7, 2025

Cristian Traverso: «Que se ahorren la llamada, es para problema»

Al ser consultado por una eventual propuesta de Riquelme para ser manager de Boca, Traverso comentó: «Que se ahorre la llamada. Le diría que no porque es para problema».

Rápidamente, afirmó que esa decisión no se debe a una mala relación con el presidente. «Yo no estoy peleado con Román. Que yo le diga las cosas a Román cada tanto… No lo molesto porque él está en un cargo, yo estoy en la televisión y no quiero recibir ningún tipo de información. Pero yo no estoy peleado con Román. Esto no quiere decir que yo no pueda criticarlo«, expresó.

A su vez, dijo que en un caso así debería llegar y «limpiar a cuatro o cinco». También pidió que ya no le pregunten por esa posibilidad. «Prefiero que lo futbolístico se arregle rápido, no gasten energía en esas cosas. Yo siempre quiero que le vaya bien a Boca y a todos, pero no me mensajeen”.

«Vi mi nombre en una lista de posibles candidatos a manager de Boca. Si es verdad que Román está pensando en mí, yo le diría que se ahorre la llamada. Ni siquiera me reuniría porque es para problemas. Y yo no quiero que Boca tenga quilombos, entre otras cosas por mi personalidad», agregó Traverso en una nota que publicó para el portal web de TyC Sports.