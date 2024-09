Furor por un álbum de figuritas de la Liga Regional en Río Colorado: «Los chicos buscan a sus familiares»

El hábito de cambiar figuritas parecía una actividad que había quedado en el pasado. Sin embargo, en Río Colorado la costumbre parece estar más vigente que nunca. La creación de un álbum sobre la Liga Regional de Fútbol generó furor en la comunidad y su creador habló con Diario RÍO NEGRO, donde aseguró que el proyecto ya «pasó las fronteras de la localidad».

Jorge Tanos es el nombre de la persona que revolucionó Río Colorado. Según describió, el proyecto surgió hace más de tres meses y recién la semana pasada pudo salir a la venta. Rápidamente tuvo repercusión en la localidad y detalló que «en cualquier cancha ya ves que van con las figuritas e intercambian, en los recreos de las escuelas también se juntan. Es más, en redes sociales se llegaron a comercializar los intercambios».

El álbum está compuesto por 272 figuritas, pertenecientes a los planteles femeninos y masculinos de Primera División de Independiente, Atlético, Villa Mitre, Barrio Unión, Defensores de Buena Parada, Defensores de la Colonia, La Adela y Juventud Agraria de Algarrobo. Se comercializa en los kioscos de la localidad y también se puede conseguir en cualquiera de los ocho clubes. «Le dí participación a los clubes para que puedan distribuir y se queden con un porcentaje, para que esa ganancia sea para la institución», remarcó su creador.

Cómo surgió el proyecto del álbum de la Liga Regional

Las figuritas de la Liga Regional de Fútbol de Río Colorado. Foto: Gentileza.

Tanos dialogó con Diario RÍO NEGRO y explicó que «hace tres o cuatro meses me surgió ver que con el Mundial y la Copa América, los chicos se habían vuelto a prender con el tema de las figuritas, que se había perdido con la era tecnológica, este habito de coleccionar». Y planteó que «viendo esto empecé a barajar la posibilidad de traerlo a Río Colorado y ver qué se podía hacer con los clubes».

Según detalló, el proyecto surgió a partir del apoyo que tuvo de los clubes locales: «Primero les consulté, ya que sin la colaboración de ellos no se podía. Luego de tener el permiso de ellos empezamos a ver dónde se podía hacer y cómo».

Aunque surgió el primer inconveniente, «el gran problema era conseguir el sobre, podíamos hacerlo con distintas imprentas pero chocábamos con el ensobrado, así que empecé a hacer contacto con Buenos Aires y di con dos empresas que se dedican a esto, pero los costos eran importantes», aseguró. Y explicó que «ellos te piden un cupo mínimo que para las localidades chicas es muchísimo».

Sin embargo, Tanos destacó el apoyo que recibió: «Me llevó casi más de un mes hasta que di con la firma de Gabriel Barrios que implementó el tema de las figuritas y él me facilitó el tema de los pasos. Me ayudó a diseñar, porque era un rubro desconocido para mí, y cómo podía llegar el producto a la gente».

El paso a paso para creación del álbum de la Liga Regional de Río Colorado

Según describió Tanos, Barrios fue quien le facilitó el trabajo desde lo económico, los diseños, ideas y formas. «Empezamos a trabajar y empecé a juntar la segunda parte que era las fotos de los jugadores, que tampoco fue fácil. Arrancamos con Primera División que son pocos jugadores y lo hicimos en el masculino y en femenino con los siete clubes de Río Colorado y con Juventud Agraria que es de Algarrobo también participa en la liga. Pero con ellos solo hicimos del plantel masculino», comentó.

Con respecto a este proceso, su creador contó cómo se llevaron a cabo los encuentros para comenzar a crear las figuritas de cada jugador. «Nos demandó un tiempo significativo, íbamos a los entrenamientos a buscar a los jugadores y hasta llegamos a ir los domingos a la cancha para hacer las fotos. Después empezamos a buscar los datos de cada uno», reveló.

Las figuritas de los planteles masculinos y femeninos de la Liga Regional. Foto: Gentileza.

Las figuritas incluyen el nombre y apellido del jugador, su foto, el club al que pertenece y la posición donde juega.

El furor en Río Colorado por el álbum de la Liga Regional

«El mes pasado se terminó de completar todo, lo mandamos a imprimir y la semana pasada me llegó el primer material«, confesó Tanos, que nunca imaginó la revolución que generaría en la localidad rionegrina.

«Uno tenía la expectativa pero hasta no ver el material no queríamos levantar falsas expectativas, ahí enseguida empecé a repartir y tuvo una aceptación increíble. Fue más de lo que uno esperaba, lo que se generó entre grandes y chicos fue una gran expectativa, me han mandado videos de chicos llevando figuritas para intercambiar, chicos que buscan al hermano, a la mamá, a los familiares. Se generó un ambiente lindo en la sociedad», reflexionó.

Tanos opinó que «cuando proyecté esto, lejos estaba de crear estas situaciones que se viven, este compartir de cosas. Todo es espontáneo, son hechos que emocionan mucho, más allá del orgullo de que se concretó, no encuentro las palabras para reflejar esta alegría«.

Además, destacó que «la liga tiene jugadores que viene de Valle Medio, Bahía Blanca y Algarrobo, así que ellos y sus familiares se han llevado las figuritas. Por lo que el proyecto pasó la frontera de Río Colorado y tiene repercusión fuera de la localidad«.

Pero el proyecto no finaliza acá. Jorge Tanos aseguró que ya tiene un «segundo paso» y piensa ponerlo en marcha en el corto plazo. «Pienso empezar a diseñar el álbum de figuritas con los más chicos, con las distintas categorías formativas, hasta la misma categoría de veteranos. Han sido tantos los mensajes y los llamados de agradecimiento que ya empezamos a trabajar con los clubes para seguir esto y darle a las categorías formativas el mismo espacio que tuvo la Primera División«, concluyó.