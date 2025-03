Gago rearma su once ideal en Boca: las piezas que recupera para visitar a Central Córdoba

El Mundo Boca no descansa. Luego de confirmarse la continuidad de Fernando Gago tras el triunfo ante Rosario Central, el entrenador buscará seguir afianzando al equipo este viernes ante Central Córdoba luego de lo que fue la durísima eliminación en Copa Libertadores.

Luego de la victoria en la Bombonera, Pintita dejó en claro el objetivo: «Ahora tenemos que ser campeones». El entrenador ya marcó el camino y sabe que ahora tendrá la obligación de ganar para mantenerse en el cargo. El primer paso fue contra el Canalla, pero ahora deberá hacerse fuerte de visitante, donde más le cuentas a Boca.

En este contexto, Gago recibió una buena noticia este martes, en lo que fue la segunda práctica de la semana. El DT recuperará a uno de sus referentes en el equipo para viajar a Santiago del Estero: Rodrigo Battaglia.

El defensor descansó tras la eliminación ante Alianza Lima y hoy ya mostró buenos resultado en el entrenamiento que indicarían su presencia en la novena fecha del Torneo Apertura.

La mala noticia para Fernando Gago en Boca

Aunque no todas son buenas para Gago. Por otra parte, Alan Velasco todavía sigue entrenándose diferenciado luego de su esguince de tobillo que lo dejó afuera del triunfo con el Canalla. El ex Independiente todavía no volvió a trabajar a la par de sus compañeros y difícilmente llegue al cruce.

En este contexto, todo indica que la formación de Boca mantendría la base que viene de ganarle al Canalla por la mínima, aunque con el regreso de Battaglia.

Belmonte, la otra pieza que podría recuperar Boca

Otro nombre que volvería a tener en cuenta Gago es Tomás Belmonte. El volante superó las tres semanas de recuperación del desgarro en el gemelo de la pierna izquierda y en las próximas prácticas lo probarán para saber si puede ganarse un lugar en el banco de suplentes el viernes.