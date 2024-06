Gary Medel ya quiere jugar en Boca y le mete presión a Diego Martínez: «No me gusta estar en el banco»

Gary Medel ya está en condiciones para vestir la camiseta de Boca después de 14 años. Mañana el Xeneize enfrentará a Almirante Brown por la Copa Argentina y el chileno ya le metió presión a Diego Martínez para que lo considere entre los titulares, ¿se dará su debut?

Medel llegó la semana pasada y rápidamente se sumó al plantel para adaptarse nuevamente al fútbol argentino. En el compromiso antes del parate, el primer refuerzo xeneize se metió en la lista de convocados para viajar a Mendoza, aunque se sabe que será parte del banco de suplentes según se conoció en la última práctica. Pero esta situación parece que no le cayó muy bien al jugador de 36 años que dejó en claro su objetivo: ser titular.

En una entrevista con El Canal de Boca, el chileno dejó una clara condición para su futuro en el conjunto de La Ribera y recordó el motivo por el que se fue del Brasil: «La venida para acá fue en un momento en el que me dejaron de un día a otro sin saber por qué me sacaron del equipo y me cansé en ese sentido«. Y remarcó que «a mí me gusta jugar y me gusta competir, siempre tuve la suerte de ser titular«.

En ese sentido, le dejó un mensaje claro al DT de Boca: «No me gusta estar en el banco de suplentes«. Además, habló de cómo se siente para el futuro, «venir a Boca me motivó, por el club gigante que es», subrayó.

Justamente en su última experiencia, en Vasco Da Gama, lo sorprendió y lo sacó de su habitual rutina, que no fue para nada de su gusto y es eso lo que vino a buscar su club donde militó entre 2009 y 2010.

El once que piensa Diego Martínez para la Copa Argentina

En el último entrenamiento, Figal fue probado como titular pero de lateral derecho, justamente por la ausencia de Luis Advíncula que fue citado por Perú para la Copa América.

Mientras que en el mediocampo surgió la preocupación del cuerpo técnico. Cristian Medina comenzó como titular pero tuvo que retirarse antes de tiempo por un dolor en el tobillo y lo reemplazó Vicente Taborda.

En el caso del primer refuerzo de Boca, Gary Medel, comenzaría desde el banco de suplentes. El chileno sumó varios entrenamientos, este fin de semana ya hizo fútbol y se espera que en la Copa Argentina pueda realizar su debut con la camiseta de Boca luego de 13 años.

El posible equipo de Boca sería: Sergio Romero; Nicolás Figal, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina o Vicente Taborda, Equi Fernández, Pol Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

