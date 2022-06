Germán Alecha: «Era una oportunidad única para mí y no la pude aprovechar»

Después de solo 12 partidos y menos de un semestre en el cargo, Germán Alecha renunció como entrenador de Cipolletti ayer, en una noticia que el club confirmó hoy. El DT habló con Río Negro y contó las razones de la decisión.

«Tomé la decisión ayer después del partido (empate 1 a 1 con Sol de Mayo) en ese mismo momento se lo avisé a los dirigentes. Me dijeron que lo piense a la noche pero ya lo tenía masticado, sabía que si no ganábamos no iba a seguir. Pasó eso y di un paso al costado», aseguró el técnico.

Después de la partida de Gustavo Raggio una vez que terminó la temporada 2021, el club anunció antes de fin de año que su reemplazante sería Alecha, hasta el momento a cargo de la primera local.

En total dirigió 12 partidos, 11 por Federal A y uno por Copa Argentina, 0-5 contra Vélez. El saldo fueron 2 victorias, 6 empates y 4 derrotas. En el campeonato acumuló 6 fechas seguidas sin triunfos.

«Lo que se vio en el segundo tiempo con Sol de Mayo se dio en todo el torneo, ir a buscar los partidos siempre fue la idea. Pensando en el futuro del club tengo que ser justo, ahora está la ventana para incorporar cuatro jugadores, aunque pudiera tener una oportunidad ahí no me pareció correcto traer refuerzos, tener la desgracia de perder y que venga un entrenador y no pueda decidir a quién sumar«, explicó.

«Obviamente no terminé de encontrarle la vuelta deportivamente, pero me pareció lo correcto dejar el lugar para que el que venga pueda traer sus jugadores para seguir peleando, el grupo de jugadores y el club necesitan un cambio, otra energía«, agregó al respecto.

Sobre el balance de su ciclo y los motivos por los que no se dieron los resultados, Alecha analizó: «Nos faltó contundencia, las primeras fechas fueron buenas pero no siempre pudimos ganar. Eso nos hizo tener que jugar con la desesperación y la necesidad de ganar, fuimos a buscar los triunfos en todas las canchas. Cuando los resultados se dan, estás tranquilo y encontrás los caminos. Cuando tenés la urgencia cuesta un poco más. Lo de Chivilcoy fue un partido aparte con el arbitraje, con Sol de Mayo tuvimos 5 o 6 chances claras que no pudimos concretar».

El exentrenador albinegro reconoció: «Siempre supimos que era un grupo corto en cantidad de jugadores. Contábamos con la ventana de ahora para sumar más, pero estábamos justos y además sufrimos algunas lesiones que nos dejaron con poco recambio y en una situación adversa para poner jóvenes del club«.

Finalmente, lamentó el final abrupto para su gran chance como técnico del primer equipo de Cipo. «Era una oportunidad única para mí y no la pude aprovechar. Estaba ilusionado con poder hacerlo, no imaginé este presente, pretendíamos estar en zona de clasificación. Siempre di lo mejor para que los jugadores tengan todas las herramientas. Nos queda la tranquilidad de haber dado el 100%», afirmó.