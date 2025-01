Gonzalo Lucero: «Siempre quise jugar en Cipoletti, desde cuando iba de chico a la cancha»

Cipolletti confirmó hoy a su cuarto refuerzo para el Federal A 2025. Se trata de Gonzalo Lucero, volante ofensivo de 32 años que el año pasado jugó la Primera Nacional en Chaco For Ever.

El Albinegro ya había incorporado a los volantes Daniel Gómez y Matías Páez y al defensor Gustavo Mbombaj, que también puede jugar como mediocampista.

La pretemporada a cargo de Daniel «Chango» Cravero comenzará el próximo lunes 3 de febrero. También contará con Facundo Crespo, la base de jugadores del club con contrato y se probará a los 8 futbolistas de la región que ya entrenaron con la primera local. Es un plantel de 21 jugadores al que se sumarán algunos más.

Lucero jugó Federal A en Independiente de Neuquén. También vistió las camisetas de Alvarado y Güemes de Santiago Del Estero. Conoce a Cravero de su paso por Chaco For Ever en 2022, club al que volvió en 2024, en la Primera Nacional en ambas temporadas.

En el exterior jugó en Ayacucho de Perú y Unión Magdalena de Colombia. Aunque habitualmente se lo considera neuquino, nació en Cipolletti.

Lucero: «Está chance me encuentra en un momento muy bueno»

Gonzalo Lucero dialogó con Río Negro luego de ser anunciado como refuerzo y contó cómo se dio su llegada al Albinegro.

«Mi llegada a Cipo se da por un llamado a principio del mercado de Marcelo Bastías. Le dije que necesitaba un tiempito pero se fue dando todo cuando contrataron a Daniel Cravero que lo tuve en Chaco For Ever en el 2022 y nos fue bien. A eso se suma que tengo toda mi familia acá cerca», aseguró.

«Volver a la región me genera algo súper positivo. Es un club en el cual siempre quise jugar. En el año 2017 estuve cerca y terminé yéndome a Alvarado. La ciudad es muy linda, yo soy nacido en Cipolletti. Si bien toda mi vida viví en Neuquén, soy nacido ahí. Toda la gente que me quiere, me apoya y mira mis partidos esté donde esté ahora la voy a tener en la tribuna, eso me genera una satisfacción muy grande», agregó.

Sobre su relación con Cravero y la temporada juntos en Chaco For Ever en 2022, recordó: «Quedamos afuera en el octavos final de Nacional B. Con lo difícil que eso fue y con lo que conlleva, la verdad que generamos un gran vínculo. Y siempre está bueno volver a tener cuerpos técnicos que a uno le hicieron bien, que le sacaron un plus que uno tiene adentro, espero que así sea este año».

Su cercanía con Cipolletti viene desda la infancia. «Es un club con mucha historia, por el que pasaron grandísimos jugadores. Desde chiquito mi papá me llevaba a la cancha, y cuando bajaba de La Visera el famoso ‘cipolé, cipolé’, se me ponía la piel de gallina. Hoy me encuentro con la posibilidad de vestir la camiseta, espero estar a la altura de la historia del club y de lo que exige la gente», afirmó.

Lucero viene de jugar en la Primera Nacional con Chaco For Ever, lo que lo convierte como un refuerzo de jerarquía para el Federal A. «Esta chance me encuentra en un momento muy bueno. Jugué 30 partidos de 38 en una categoría superior. Si bien al equipo no le fue como esperábamos, a nivel personal tuve un buen año, con mucho rodaje, y me encuentra con ganas de seguir creciendo. Venir a Cipolletti me me va a hacer bien para rodearme de gente que me quiere, y a nivel personal y futbolístico poder seguir haciendo las cosas bien, meter un gran año y poder seguir creciendo en esto que es lo que amo», concluyó.