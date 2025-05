El gobierno de Río Negro formalizó la cesión de la política turística a los privados

La Agencia de Turismo de Río Negro quedó constituida hoy con su primera reunión de directorio, luego del acto formal de presentación encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, quien definió el momento como una “bisagra” en la historia de la administración provincial, dado que el sector privado pasará a ejercer por primera vez el control directo de una política pública.

En realidad el manejo de la agencia estará a cargo de un directorio de composición mixta. Pero el Estado provincial se reservó una minoría de cuatro asientos, de un total de catorce. Los otros diez se distribuyen entre las cámaras y entidades empresarias vinculados al turismo, la mitad de la región cordillerana y la otra mitad del resto de la provincia.

“Es un hecho histórico, un momento disruptivo”, definió el gobernador. Reseñó lo actuado desde que surgió la idea, a partir de la experiencia de Bariloche con su ente municipal de promoción turística, que tiene ya 30 años y que fue copiado a nivel nacional y también en otras localidades.

Weretilneck dijo que el nuevo formato es un desafío, porque “abandona el modelo tradicional de gestión del turismo para llevarlo a otro lugar”. Dijo que esos cambios suelen ser “traumáticos”, suelen generar “incertidumbres” y destacó los “liderazgos” que hacen falta para ejecutar esa transición.

Numerosos empresarios,funcionarios e intendentes participaron del acto. (Marcelo Martínez)

El gobernador subrayó la decisión sin antecedentes de “relegar al Estado de las decisiones en la planificación, diseño e implementación de las políticas de turismo” y aceptó a modo de “autocrítica” que la implementación de algunos pasos previos como las leyes de promoción turística y de infraestructura turística no funcionaron según lo esperado por demoras en las transferencias de los fondos.

Dijo que ese obstáculo quedará salvado con la ATUR porque existe el compromiso de asignar en forma automática los recursos derivados del 45% de los Ingresos Brutos que paga la actividad turística, como está previsto en la ley.

El director ejecutivo, por concurso

Weretilneck no lo reconoció como un traspié, pero el esquema inicial según el cual él mismo se reservaba la designación del director ejecutivo del nuevo organismo fue desechado. La decisión se tomó luego de los desacuerdos surgidos cuando trascendió que el empresariado de Bariloche quería ese puesto para Diego Piquín.

El gobernador recordó que la ley le reserva la potestad de designar el presidente del directorio -que es el ministro de Gobierno Fabián Gatti- y dijo que su “sugerencia” para la dirección ejecutiva es que se llame a concurso. Algo que no está previsto en la ley. “Es muy importante esa figura y esa persona. Y me he privado de la designación porque sería una incoherencia con todo lo que estoy diciendo”, afirmó el mandatario.

Comparó a la ATUR con el funcionamiento de una empresa y resaltó que habrá un límite del 20% de los recursos para destinar a sueldos y funcionamiento. El resto deberá ser aplicado directamente a promoción, obras de infraestructura y acciones turísticas.

Hernán Lagar, quien integra el directorio de la ATUR por la Federación Empresaria de Bariloche, dijo que el concurso público para elegir el director ejecutivo es la mejor opción y aseguró que “ya hay tres o cuatro personas más, aparte de Piquín” anotados en esa competencia.

Weretilneck dio a entender que el sector privado tendrá en adelante un protagonismo que de algún modo lo compromete con los resultados. “El Estado genera el marco jurídico y aporta el financiamiento -observó-. Nos comprometemos a que sea automático y permanente. Pero hay algo nuevo: es la primera vez que el sector público podrá reclamar al sector privado, de algún modo al revés que ahora”.

Weretilneck señaló la necesidad de “construir consensos” entre el sector público y privado y se detuvo en desactivar cualquier recelo entre los representantes de Bariloche y otros destinos de menor desarrollo. “El gran desafío es que la provincia sea una sola”, manifestó.

Antes que el gobernador hablaron varios referentes del sector privado, quienes dejaron constancia de sus expectativas con el nuevo instrumento. Uno de ellos destacó el valor de las “sinergias” y otro llamó a “construir identidad”, como la que tienen otras provincias.

Gatti: “el concurso garantiza otra legitimidad”

El ministro de Gobierno, Turismo y Trabajo de Río Negro y titular de la ATUR, Fabián Gatti, dijo que en la primera reunión de directorio la prioridad era definir el formato, plazo y alcances del concurso público para definir el director ejecutivo.

Recordó que ese rol es clave porque se necesita un profesional con experiencia en turismo, con contactos afinados y capacidad de gestión. “El concurso le da otra legitimidad al cargo” aseguró el ministro, en referencia a la designación directa por parte del gobernador, que era hasta hace pocos días la única opción a la vista.

El ministro Fabián Gatti ejercerá también la presidencia del directorio de la ATUR. (Marcelo Martínez)

Gatti dijo también que el flujo de recursos de la ATUR será constante y automático, “como pasa con los municipios”, y buscó despejar dudas sobre la eventualidad de que se repitan los atrasos que padecen hoy los entes de promoción municipales de los fondos garantizados por ley.

Señaló que la deuda es de dos a tres meses con las ciudades chicas y de unos diez meses con Bariloche. Lo atribuyó a la caja unificada en Economía y la necesidad de “competir” por las transferencias con Salud, Educación y otras áreas del Estado.

Reconoció que el Emprotur de Bariloche fue en todo momento la referencia principal para constituir la ATUR, y dijo que el objetivo es “coordinar, no superponer esfuerzos y, como pasa en los equipos de fútbol, no cambiar lo que está bien”.

Según señaló el gobernador, la suma asignada a la ATUR, que se fijó en el 45% de los Ingresos Brutos turísticos, ronda en la actualidad “entre los 860 y los 900 millones de pesos mensuales”.

El directorio quedó conformado con cuatro representantes del gobierno provincial, que además de Gatti serán los ministros de Desarrollo Humano Juan Pablo Muena, de Producción Carlos Banacloy y la secretaria de Energía y Ambiente Andrea Confini.

El ámbito privado estará representado por Walter Sequeira (Cámara de Comercio de las Grutas), Ceferino Gogliano (Asociación Civil Turismo Rural), Agustín Rodríguez (Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Zona Atlántica), Sergio Voltolini (Cámara de Prestadores Turísticos de Playas Doradas), Martín Lago (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Bariloche), Mario Martino (Asociación de Hoteles de Turismo), Lucía Boero (Cámara de Turismo de Bariloche), Diego Cordero (Cámara de Turismo de El Bolsón), Ricardo Livington (Asociación de Comercio y Empresas de Dina Huapi) y Hernán Lagar (Asociación de Empresas y Entidades de Comercio, industria, Servicios y Producción de Bariloche).