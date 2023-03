Gracián: «Es una falta de respeto decir que Riquelme armaba el equipo»

Leandro Gracián, ayudante de campo de Hugo Ibarra, habló por primera vez desde su salida de Boca después de la decisión del Consejo de Fútbol de remover del cargo al cuerpo técnico.

“La despedida es lo que te duele. Como entrenador dependes de los resultados, a veces no tenés tiempo, pero lo que más me duele es la despedida con los jugadores, la gente del club”, expresó.

El «Tano» se refirió a las versiones de que Juan Román Riquelme, vicepresidente del Xeneize, tiene injerencia en la formación del equipo y lo desmintió categorícamente.

“Es una falta de respeto decir que Riquelme armaba el equipo, Ibarra era el cabeza de grupo y era quién tomaba todas las todas las decisiones deportivas”, aseguró.

Acerca del nivel del equipo, Gracián señaló: “Nosotros le dábamos herramientas a los futbolistas. Después en el campo de juego no se plasmaba, pero todo se planificaba, teníamos un plan de juego, le dábamos muchas herramientas a los jugadores. Trabajamos mucho, que quede claro».

Sobre la decisión del Consejo de Fútbol de que no continúen en el cargo, el exayudante comentó: “El club decidió tomar otro rumbo, decidió que era el momento. El momento era cambiar, vos no ganas dos partidos en Boca, no tuviste buenos resultados. Ganamos el último, pero no tuvimos buenos resultados en el campeonato y el club toma una decisión”.

Pompei: «No es cierto que alguien se metía a formar el equipo»

El otro ayudante de campo de Hugo Ibarra, Roberto «Tito» Pompei, también habló sobre la salida y afirmó que «no fue grata para nadie».

«La decisión no fue grata para nadie, ni para Román (Riquelme), ni para el Consejo, ni para nosotros. La entendimos porque estaban buscando algo mejor para el club«, expresó Pompei en declaraciones a D Sports Radio.

Y agregó: «No me queda más que agradecer a los jugadores, a Román y al Consejo. A los futbolistas les pedí disculpas por no darles más herramientas para hacer mejor su trabajo. Herramientas había, se puede analizar si fueron suficientes o las mejores».

Además, «Tito» resaltó en medio de los rumores: «No es cierto que alguien se metía a formar el equipo, una cosa es meter mano y la otra involucrarse. Cómo uno no se va a sentar a intercambiar ideas con los nombres importantes que tiene Boca».