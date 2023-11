Grieta en Lifune por la afiliación de diez clubes de la Liga Sur

La asamblea anual de Lifune presentó una división en el oficialismo que conduce la Liga a partir de la discusión sobre la afiliación de 10 clubes que finalmente fue rechazada.

Los clubes que sí fueron afiliados en votación unánime fueron Río Grande y Esperanza que ya compiten en el campeonato central de la Liga con todas sus divisiones.

La grieta se dio a la hora de aprobar la afiliación de 10 clubes de Lifune Sur: Ceos, Cumbres, Donbo, Embajador, Juventud Las Coloradas, Naranja y Blanco, Pehuén, Real Maipú, Santa Agustina y Unión de Piedra.

Los votos en contra superaron por 12 a 8 los positivos. La postura negativa fue Añelo, Confluencia, Rivadavia, Los Canales, El Porvenir, Pacífico, Independiente, Deportivo Rincón, Villa iris, Eucalipto, Unión Vecinal y Bicicross. A favor se manifestaron: Petrolero, San Patricio, San Lorenzo, Alianza, Patagonia, Centenario, Don Bosco y Unión de Zapala.

Entre los votos negativos algunos de los argumentos que se utilizaron es que deberían ser afiliados bajo un cambio de estatuto en asamblea extraordinaria y con menos asambleistas, debido a la cantidad de categorías y recorrido en la entidad.

Otros adujeron falta de información al respecto, sobre si tienen personería jurídica, cuál es su sede y qué categorías tienen.

El presidente de Lifune, Nestor Mingot, votó de manera positiva a través del club que preside, que es Centenario. Por el otro lado, el vicepresidente Ariel Koon votó en contra por medio de Confluencia.

Esto abre un nuevo escenario en la conducción de la Liga y podría generar un nuevo frente de cara a las elecciones del próximo año.

«Es poco entendible el por qué. A veces los egos personales y las cuestiones políticas inciden pero no vamos a bajar los brazos. Queremos regularizar Lifune Sur, es raro que se apruebe la sub sede pero no la afiliación de los clubes, es algo netamente político», expresó Mingot al respecto y adelantó que harán un «nuevo pliego» para intentar la aprobación.

«Los presidentes deberían mirar los boletines, ahí salen qué categorías juegan en Lifune Sur, tienen menos categorías pero se debe pensar en la zona dónde juegan y las circunstancias. El mínimo que exige el Consejo Federal es cinco categorías y es las que tienen. Es una falta de respeto a esos clubes cómo se votó», continuó.

«Yo no voy atrás de los votos, dejó de lado los egos personales y pienso en el desarrollo de la liga. Nosotros no queremos perpetuarnos acá, si después hay otro dirigente más capacitado estará, mientras tanto seguimos trabajando», concluyó el presidente de Lifune, elegido en mayo de 2022.

«Estoy totalmente a favor de incorporar, agrandar la liga y darle posibilidad de crecimiento a los clubes del sur a través de jugar federadamente, solo considero que el procedimiento por el cual se afilien debe ser diferente y consensuado con los clubes afiliados actualmente», señaló, por su parte, Ariel Koon.