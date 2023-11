Grindetti anticipó la renovación de Tévez con Independiente: el exigente pedido del entrenador

Tras la dura eliminación en la Copa de la Liga, la renovación de Carlos Tevez fue el tema primordial en Independiente. Durante esta semana, finalmente se arregló de palabra extender el vínculo del Apache por tres años más, y el presidente del club Néstor Grindetti ratificó que se hará oficial la próxima semana.

En dialogo con Infierno Rojo, el presidente develó cuándo se firmará la renovación de Tevez, que será hasta diciembre de 2026. «Estamos cerca, hay detalles que ya se están viendo a nivel de abogados para poder firmar», declaró y añadió que la semana que viene el vínculo con el Apache se hará oficial.

Con el objetivo cumplido de salir de la zona de descenso, el presidente anticipó que ya piensan en lo que será la próxima temporada.

«Quiero que sea un proceso largo, a mi me gusta no sólo mirar la coyuntura, sino mirar más adelante. Me gustaría que tengamos un proyecto en conjunto con Tevez, que es una gran persona, muy buen técnico», destacó.

A su vez, dio detalles de por qué confía en que Carlitos es el indicado para afrontar este proyecto a largo plazo. «Él tiene una edad muy parecida a muchos de los jugadores y desde ese lado les habla como uno más. Además tiene una enorme experiencia: jugó en Europa, en China», explicó.

«Carlos reúne la juventud con una enorme experiencia dentro de la cancha y creo que eso es muy importante para el plantel», finalizó Néstor Grindetti.

Carlos Tévez pidió refuerzos de jerarquía para la próxima temporada

tras la declaración de Grindetti, Carlos Tévez confirmó que está acordada «de palabra» su renovación como entrenador de Independiente pero advirtió que exigirá «tres o cuatro refuerzos de jerarquía» para el 2024.

El Apache dejó en claro que tiene la intención de seguir al frente del equipo pero advirtió que pedirá refuerzos «a la altura» de lo que exige el hincha.

"NECESITAMOS UN CENTRAL, UN VOLANTE MIXTO Y DOS DELANTEROS". Carlos Tevez detalló en #ESPNF12 cuáles son los puestos en los que pretende reforzar al equipo.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/GSS5dhxunQ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2023

«Voy a firmar pero también voy a exigir. Tenemos que estar todos a tono para ser competitivos en todas las áreas. Si no nos ponemos todos en sintonía, vamos a pelear el descenso de nuevo», aseguró.

"O NOS PONEMOS EN SINTONÍA CON EL HINCHA O PELEAMOS EL DESCENSO. LO QUE PEDÍ NO ES UNA LOCURA". Carlos Tevez habló sobre la elección de refuerzos en #ESPNF12 y manifestó sobre los reclamos que hacen los hinchas del Rojo para pelear por títulos. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/jSZYjDHCnt — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2023

Tevez pretende trabajar con un plantel más corto y ya habló con los futbolistas que no serán tenidos en cuenta. «Son días difíciles porque hay que tomar decisiones y es algo nuevo para mí», reconoció Tevez.

«Si me traen los jugadores que pretendo, vamos a pelearle a todos de igual a igual. No voy a pedir locuras. Entiendo la situación del club», aclaró.

Luego del decepcionante cierre de la Copa de la Liga con la derrota ante Talleres, Tévez respaldó a Federico Mancuello, ídolo y capitán del club, y enalteció al defensor Joaquín Laso, quien pasó de resistido a referente en los tres meses que lleva al frente del equipo.

Por último, Tévez confirmó que sumará a la joya juvenil, Santiago López, a la Primera de Independiente. «Seguramente hablaré después del partido para comunicarle que va a ir a pretemporada conmigo«, aseguró.