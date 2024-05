Gritalo campeón del mundo: el golazo de Rodrigo De Paul para darle el triunfo a Atlético Madrid

Atlético de Madrid logró un triunfo clave en la lucha por la clasificación a la próxima Champions League. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone se impuso por la mínima ante Celta de Vigo gracias a un golazo del mediocampista argentino Rodrigo De Paul.

El Colchonero selló la victoria a falta de seis minutos para que finalice el encuentro y dio un paso enorme que casi lo deposita en el próximo campeonato europeo.

El exvolante de Racing recibió la pelota afuera del área luego de un córner, la paró con el pecho y metió una volea cruzada para clavarla en el ángulo izquierdo del arquero Vicente Guaita.

QUÉ GOLAZO DE RODRIGO DE PAUL. 🤯🇦🇷pic.twitter.com/0LhecOXnBd — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 12, 2024

El campeón del mundo había arrancado el encuentro en el banco de suplentes y saltó a la cancha a los diez minutos del complemento por Stefan Savic, mientras que Angel Correa fue titular en Atlético. También se dio el ingreso de otro argentino en el partido pero del lado de Celta, a los 23´ del segundo tiempo entró Tadeo Allende y se quedó sin sumar minutos Franco Cervi.

Con este triunfo, Atlético cosechó 70 puntos y le sacó ocho de ventaja al Athletic con solamente nueve unidades por disputarse. De esta manera, el Colchonero se ubica cuarto La Liga, el último que clasifica a Champions League.

Rodrigo De Paul habló su golazo ante Celta: «Tengo confianza»

El mediocampista de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa luego del triunfo y dio detalles de su gol. «Cuando estoy ahí en el borde del área, tengo confianza y sé que tengo que terminar la jugada para que no suceda ni una contra ni nada de eso. Tenía en mente, si me caía, que iba a patear. Tampoco voy a decir que pateé ahí, pero intenté hacer el gol», describió al medio Dazn.

Con este tanto del argentino, el Atlético se aseguró sacarle ocho puntos de ventaja al Athletic y quedar a un paso de la próxima Champions League. Sobre esta situación, De Paul mostró calma y planteó que «todavía quedan dos puntos para que matemáticamente esté hecho. Después del empate del viernes (del equipo de Bilbao) necesitábamos hacer nuestro trabajo para estirar esa distancia«.

❝Fue una tarde increíble❞



— Rodrigo de Paul 🎙 pic.twitter.com/xVPMzaJ3WR — Atlético de Madrid (@Atleti) May 12, 2024

Además, el volante destacó que el Colchonero tuvo una «grandísima temporada en casa» y fuera de su campo estuvieron «en falta». Concluyó que «esa es la explicación. Lo hemos intentado de todas las maneras mejorar fuera de casa y por una cosa u otra no hemos hecho lo que queríamos. A cuidar lo bueno, que es lo fuerte que estamos en casa, y mejorar fuera».