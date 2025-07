Gustavo Mbombaj: «Siempre estuve listo para tener otra oportunidad»

Dentro de las fortalezas que mostró Cipolletti en la primera fase del Federal A, una de las principales fue las variantes de su plantel y el aporte de los distintos jugadores cada vez que les tocó entrar.

Uno de esos casos es el de Gustavo Mbombaj. El lateral izquierdo formó parte de la defensa titular en los primeros dos partidos pero, ante las derrotas con Rincón y Sol de Mayo, el Chango Cravero metió mano.

El misionero estuvo cinco fechas sin sumar minutos y en varias ni siquiera fue convocado. Lejos de bajonearse, esperó su oportunidad y cuando la tuvo no la desaprovechó.

Fue titular en la victoria contra Brown en Puerto Madryn y entró en el complemento en el triunfo contra Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi donde metió un gol.

En los últimos cuatro partidos tuvo acción en todos y arrancó desde el inicio en los dos más recientes con otro gol en el 2-1 ante Olimpo en Bahía Blanca del domingo pasado.

Gustavo Mbombaj: «A nadie le gusta salir»

«Siempre traté de estar tranquilo. Cualquier jugador que no está convocado no está conforme del todo, a nadie le gusta salir. Me tocó arrancar jugando, después salir y ahora volver. El técnico vio que tenía que hacer cambios después de ese arranque», evaluó Mbombaj en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro radio.

«Tenemos una buena competencia interna con Nehuén García, que ha hecho un gran trabajo. Cuando le tocó entrara a él seguí entrenando e intentado mejorar, listo para mi oportunidad. El técnico fue claro en todo momento. En un momento encontró el equipo y a los que no jugábamos nos dijo que estemos preparados. No nos va a avisar con anticipación, si un día te necesita te pone«, agregó.

Después de quedar en lo más alto en la primera fase, Cipolletti comenzará la Zona Campeonato con fecha libre este fin de semana y debutará en el siguiente ante Argentino de Monte Maíz como visitante.

«Vamos a tener unos días más, nos sirve también para seguir trabajando con las ganas y la actitud que nos trajeron hasta acá. Estamos haciendo las cosas bien pero ahora arranca un torneo nuevo. Es una sola rueda, son pocos partidos. Estamos más cerca de jugar por el logro máximo al que aspiramos todos», analizó el jugador.

Goles son amores

Sobre su lugar dentro de la cancha y los goles que metió, el misionero comentó: «He jugado de lateral y de volante y pude hacer un gol en cada posición. Estoy más acostumbrado a aportar asistencias, desde los centros pero también puedo sumar con goles».

El segundo tanto del Albinegro en el Carminatti fue con un zurdazo desde afuera del defensor. «La jugada venía por la otra banda así que me cerré. Lucas (Mellado) enganchó para mi lado y la pelota quedó corta. Sabía que tenía que ir a trabar porque si la perdíamosc apaz quedábamos mal parados. Me quedó justo y tuve un segundito para levantar la cabeza y buscar ese palo. No salió tan fuerte pero sí bien colocado y se metió abajo del arquero«, describió.

Escuchá a Gustavo Mbombaj en Río Negro Radio

