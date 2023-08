Habló Juan Román Riquelme y avisó: «Tengo claro que me van a ensuciar por todos lados»

Siempre que Juan Román Riquelme se para ante un micrófono deja frases que quedan resonando en el «Mundo Boca» y este viernes no fue la excepción. Es que el vicepresidente del Xeneize brindó una entrevista a TyC Sports en la que habló de todo. Hizo referencia al allanamiento que sufrió tanto él como sus allegados y analizó sobre el presente futbolístico del club.

Luego de unos días movidos, en los que Boca fue allanado por orden de la fiscal Celsa Ramírez, que también fue contra los familiares de Riquelme, el dirigente del Xeneize salió al cruce y acusó que en un año de elecciones lo «quieren ensuciar».

Consultado por los hechos que sufrió el club y sus familiares justo un día antes del debut de Boca por la Copa de la Liga Profesional ante Platense, Riquelme manifestó: «Tengo clarísimo que me van a ensuciar por todos lados».

"MIS DOS VICIOS MAS GRANDES SON EL MATE Y EL ASADO"



Juan Román Riquelme, mano a mano con TyC Sports, realizó fuertes declaraciones en torno a la causa con la fiscal Celsa Ramírez. pic.twitter.com/8DEZ7GJoBn — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2023

«Jugaron fuerte», las picantes declaraciones de Riquelem

«Jugaron fuerte, mandaron a declarar a mi hijo y allanaron a mi hermano. No sé si la fiscal (por Celsa Ramírez) tiene un problema contra los Riquelme. Yo le pido que devuelva la computadora que se llevó de la hija de mi hermano», disparó el dirigente.

🗣️ RIQUELME APUNTÓ CONTRA CELSA RAMÍREZ: "YO NO SÉ SI ESTA SEÑORA TIENE PROBLEMAS CON LOS RIQUELME"



El vicepresidente del Xeneize se refirió a la fiscal y puntualizó los diversos casos en los que involucró a su familia en investigaciones.



🎙️ @Liberotyc pic.twitter.com/9GYXLl6FYj — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2023

«Mi sensación es que la gente tiene claro lo que pasa: los bosteros sabemos que esta señora tiene un problema con los hinchas de Boca. El tiempo pone las cosas en su lugar. Soy una persona normal de Don Torcuato», agregó Román.

También se tomó un tiempo para hablar sobre la oposición política en el club: «Si quieren al club que vengan a la cancha, a apoyar, eso es ser hincha, pero sabemos que no son hinchas de este club. Quieren usarlo para otra cosa»

🗣️ RIQUELME SOBRE EL ALLANAMIENTO EN LA CASA DE SU HERMANO: "JUGARON FUERTE"



Román se refirió a la investigación que involucra al Chanchi y aseguró que saben "que a partir de ahora arranca este juego".



🎙️ @Liberotyc pic.twitter.com/xnspDz1y3u — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2023

«Gracias a Dios no soy un borracho, ni drogadicto, ni timbero y no me pueden acusar de nada. Tengo dos vicios muy grandes: tomar mate y comer asado», finalizó con ironía al hablar sobre el tema.

El análisis futbolístico de Román sobre Boca

A la hora de hacer un repaso sobre el momento que vive el club en términos de lo que sucede adentro de la cancha, el ‘Torero’ se deshizo en elogios para el uruguayo Edinson Cavani, flamante refuerzo.

«Cavani es el jugador internacional más importante de la historia del fútbol argentino. Es una estrella y es un sueño tenerlo acá», comentó y le respondió a quienes critican a Frank Fabra: «Como Marcelo en Real Madrid, es Fabra para nosotros. Fue impresionante verlo el otro día».

"TENER A CAVANI ES UN SUEÑO"



Juan Román Riquelme, mano a mano con TyC Sports: "PARA NOSOTROS ES UN SUEÑO VER A CAVANI VESTIDO CON NUESTRO UNIFORME. INTERNACIONALMENTE, ES EL JUGADOR MÁS IMPORTANTE EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL ARGENTINO" pic.twitter.com/AZ3wvBaOub — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2023

Con respecto a lo que dejó el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores, explicó: «Dicen que Racing no lo hizo bien pero Boca tuvo mucha culpa de eso».

Para finalizar, apoyó a los pibes urgidos de la inferiores. «Barco es un caradura, pero también Zeballos y Equi Fernández. Estamos para acompañarlos, cuidarlos y para que aprendan y mejoren», apuntó.