Henry Sáez dejó La Amistad y jugará en Maronese

«El 2023 se hace presente en mí vida con cambios. Hoy me toca despedirme del Club La Amistad, institución que me abrió las puertas y su corazón para hacer lo que más amo q es jugar a la pelota». Con esa frase comenzó su posteo de despedida Henry Sáez, quien dejó La Amistad de Cipolletti y seguirá su carrera en Maronese de Neuquén.

El delantero se cansó de hacer goles como en todos los clubes por los que pasó. Fue, por lejos, el mejor jugador del equipo en los últimos cinco años, por calidad y constancia. A través de su cuenta de facebook, el atacante de amplio recorrido por el fútbol de ascenso agradeció: «Allá por el 2018 cuando regrese a mí provincia después de transitar por años lejos de mí ciudad y mis afectos, este club me convocó y me hizo sentir su acompañamiento en todo momento. Me dio la oportunidad de compartir planteles con grande jugadores y excelentes personas, cuerpos técnicos de los cuales eh aprendido mucho, médicos y utileros», agregó Henry.

Tras haber ganado varias ligas y pese al sueño trunco del ascenso al Federal A, La Amistad está en los primeros planos desde sus inicios. «Siempre con la vara alta y tratando de se protagonista de todos los torneos que nos tocó jugar. Se lograron cosas importantes, hubo muchísimos momentos hermosos y otros no tanto, pero como siempre digo: la pelota pega en el palo y entra o pega en el palo y se va. Lo importante siempre va a ser la parte humana que es lo que perdura con el tiempo«.

En el mismo sentido agregó que «solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que componen el club la amistad. Especialmente al Sr Carlos Rojas y toda su familia por todo el cariño y enorme respeto que mí brindaron a mí y mí familia desde el primer día. Hoy se cierra un ciclo hermoso para mí, el cual siempre voy a recordar con una sonrisa. Hasta siempre Club La Amistad, gracias por dejarme ser parte de tu historia. Abrazo de gol».