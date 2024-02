Henry Sáez y su regreso a Cipolletti: «Estoy contento por volver a mi casa»

A 12 años de su adiós, un día Henry Sáez se volvió a poner la ropa de Cipolletti. El «Goldo» ya se sumó al plantel y tuvo este lunes su primera doble jornada de entrenamientos. Aún con la emoción a flor de piel, el delantero compartió sus primeras sensaciones en diálogo con Río Negro.

“Tuve una reunión ayer con Gustavo (Noto) y decidimos arrancar hoy. Estoy contento por haber empezado y por volver a mi casa. Ahora con muchas ganas, muy entusiasmado e ilusionado de poder hacer las cosas bien”, expresó Sáez.

El acuerdo con el club ya es un hecho y la firma del contrato será en las próximas horas. El Albinegro lo confirmó como refuerzo esta tarde.

La primera reunión entre el jugador y el entrenador fue hace casi dos semanas. El deseo de volver al club estaba pero faltaba que el futbolista pueda resolver sus horarios laborales.

«Fue un poco de todo, las ganas que yo tenía y la charla que tuve con Gustavo. Él fue importante para esta decisión, es un cuerpo técnico que me conoce. Hice lo posible para acomodar mi situación», resaltó.

Henry dejó claro que su gran prioridad será la puesta a punto y que no regalará nada para llegar al comienzo del Federal A en marzo en las mejores condiciones físicas y futbolísticas.

(Foto: Oscar Livera)

«Ahora en lo único que pienso es en tratar de ponerme bien para poder ayudar al equipo y retribuirle la confianza al cuerpo técnico y al club que hicieron todo lo posible para que yo me pueda sumar. Sé la edad que tengo, aspiro a ponerme bien y ayudar desde donde me toque», destacó.

Respecto a las ganas de un regreso, el goleador lo dejó claro. «Pienso en volver a Cipolletti desde el día en que me fui. Sabía que en algún momento se iba a dar, tenía esa ilusión. Está es mi casa desde chico, es el club que me formó como jugador y como persona. Confiaba en que se me iba a presentar la oportunidad», aseguró.

Para Henry fue un día especial, de nuevo en el club donde dio sus primeros pasos, otra vez con los colores albinegros. «Fue muy emocionante, uno se pone grande y más sensible. Entrar al club, al vestuario y ponerme la ropa fue increíble. Pasé mi infancia y mi adolescencia ahí adentro. Los chicos me recibieron muy bien».

El delantero hizo hincapié en el apoyo de su familia. «Le agradezco a mi señora y a mi hija que son las que me bancan. Les había dicho que este año no iba a jugar más, que ya me retiraba y me hicieron el aguante para que me sume, son las que están siempre».