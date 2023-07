Huracán cayó ante Atlético Tucumán y se hundió más en la zona de descenso

Huracán perdió 1 a 0 ante Atlético Tucumán, aunque en el juego fue superior a su rival pero no tuvo eficacia en la definición. Con esta derrota en la Liga Profesional 2023, se complica en la zona de descensos.

Marcelo Estigarribia, a los 21 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo le dio el triunfo al equipo de Tucumán.

Con este resultado, el conjunto de Parque Patricios sumó su duodécima derrota y quedó anteúltimo con 19 unidades, y aunque está arriba de Arsenal de Sarandí, este último estaría perdiendo la categoría por promedios, así que el «Globo» lo haría por tabla anual.

En el arranque se dividieron las chances. En la primera media hora Atlético Tucumán fue más desde el juego, pero luego Huracán tomó la iniciativa empujado por su gente y tuvo chances para abrir el marcador. Con una cuádruple chance a los 47 minutos, en la que el arquero Tomás Marchiori tuvo tres tapadas descomunales y, luego el travesaño -en el remate de Matías Cóccaro-, evitaron que el local se vaya al descanso con la ventaja.

Gol de Estigarribia frente a Huracán

En el complemento el «Globo» volvió a tomar la iniciativa y se jugó a su ritmo en el campo del conjunto tucumano, e incluso el equipo del flamante entrenador Diego Martínez hizo los suficientes méritos para abrir el marcador, aunque careció de falta de puntería.

Si las malas resoluciones le jugaron una mala pasada al equipo de Parque Patricios, la fortuna mostró no estar de su lado, ya que el palo le negó el gol a un remate de Guillermo Benítez y, para colmo, Atlético Tucumán llegó a la alegría en la siguiente acción: Estigarribia ganó en el aire y de cabeza puso el 1-0 para el equipo tucumano luego de un contragolpe.

Los minutos transcurrieron y Huracán siguió sin encontrar la llave para poder convertir. Incluso, el marco de presión por parte del público ya que por ahora está perdiendo la categoría, le jugó una mala pasada y se ahogó en sus propias limitaciones para cosechar una nueva derrota en un panorama poco alentador.

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Joaquín Novillo, Guillermo Benítez; Federico Fattori, Fernando Godoy; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Juan Gauto; Nicolás Cordero. DT: Diego Martínez.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel, Marcelo Estigarribia. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.



Gol en el segundo tiempo: 21m Marcelo Estigarribia (AT).



Cambios en el segundo tiempo: 13m Marcelo Ortiz por Sánchez (AT); 16m Lucas Carrizo por Acevedo (H); 22m Ignacio Maestro Puch por Estigarribia (AT), Ramiro Ruiz Rodríguez por Coronel (AT); 29m Juan Manuel García por Gómez (H); 31m Wilson Ibarrola por Orihuela (AT), Francisco Di Franco por Kociubinski (AT); 37m Valentín Burgoa por Benítez (H), Valentín Sánchez por Gauto (H).

Fuente: Noticias Argentinas