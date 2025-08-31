Incidentes en la cancha de Cipolletti: qué dijeron desde el club y la versión de la hinchada

El colectivo de Bolívar esperó a que terminen los incidentes para salir.

Luego de los incidentes en La Visera de Cemento al finalizar el partido entre Cipolletti y Bolívar, el club publicó un comunicado al igual que la hinchada que contó su versión de los hechos.

Un grupo de hinchas se enfrentó con la policía y arrojaron piedrazos que cayeron en un sector de la platea. Hubo detenidos, represión y minutos de tensión.

«Desde el Club Cipolletti repudiamos enérgicamente los actos de violencia ocurridos al finalizar el encuentro. Esta institución rechaza cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad y el bienestar de nuestros socios, hinchas y familias, especialmente aquellos afectados en la zona de platea el día de hoy», expresaron desde la institución.

«Pedimos disculpas a todos los presentes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que nuestro estadio sea un espacio seguro, familiar y de apoyo incondicional a nuestro equipo, como lo venía siendo durante todo el torneo», agregaron.

Además, aclararon que «el Presidente de la Sub-Comisión de fútbol, Marcelo Bastías, junto a miembros de comisión directiva, se encuentran reunidos con las autoridades policiales que participaron del operativo para esclarecer lo sucedido y definir los pasos a seguir«.

«La violencia no tiene lugar en nuestro club, somos una institución que defiende la pasión, el respeto y la convivencia en cada partido», concluyeron.

El comunicado de «La 69»

La hinchada «La 69» de Cipolletti dio su versión de los hechos luego del enfrentamiento con la policía. Aseguraron que los efectivos reprimieron y que solo habían ido a manifestarse «pacíficamente para expresar su descontento con el arbitraje».

«Al finalizar el encuentro un grupo de hinchas se manifestó pacíficamente para expresar su descontento con el arbitraje. De manera sorpresiva e injustificada la policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos. Ocasionando varios heridos, entre ellos menores de edad», destacaron.

«Desde «La Gloriosa 69» mostramos nuestra conmoción por la violencia desproporcionada y excesiva utilizada por las fuerzas de seguridad. La represión policial causó heridas y traumas a muchos hinchas. Expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad y el bienestar de las familias de los hinchas afectados», agregaron.

«»La Gloriosa 69» se pone a disposición de todas las familias afectadas por los disturbios, ofreciendo nuestro apoyo y solidaridad en este momento difícil. Nos comprometemos a trabajar para brindar asistencia y ayuda a quienes la necesiten», concluyeron.